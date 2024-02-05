Benz男打尖網紅婆婆座駕　完整監控影片曝光　事件反轉爭論升級

1月29日，一個賬號為「五蓮徐八月」的7旬網紅婆婆在抖音發影片稱，駕車排隊通過廣州徐聞港收費站時遭一輛黑色Benz打尖，Benz男車主見打尖不成，竟肉身堵車並狂錘該網民座駕的引擎蓋導致凹陷。有網民找出該黑色Benz車主車牌，並要求屬地河北嚴查。

1月31日，事發地廣東湛江徐聞警方通報事件表示，將對插隊Benz男車主作10日行政拘留，並罰款500元（人民幣）處理。

然而事件並未就此結束，幾日後隨著Benz車主的行車紀錄曝光、白車駕駛人員並非7旬婆婆，以及白車還可能涉及「一車套兩牌」、監控影片完整版等情況被網民扒出，事件一再出現反轉，引發輿論持續熱議。



據此前報道，1月29日，一位7旬婆婆與家人一同駕車從山東前往海南，途徑廣東湛江徐聞港，正在排隊通過收費站搭乘渡輪時，遭到一輛車牌號為「冀F8656Z」的黑色Benz插隊。但見插隊不成，Benz男車主惱羞成怒下車攔下白色奇瑞轎車，並狂錘車頭致凹陷。

事後，白色奇瑞車主談事發過程表示，過年堵車很正常，但Benz男砸車並「喋喋不休地罵我們，孩子也嚇壞了，希望他道歉。」車輛已在海口做完定損，更換引擎蓋4100元（人民幣，下同），包括材料費3200元，工時費900元。

而Benz男車主也被徐聞警方作10日行政拘留，並罰款500。不過，Benz車主事後亦在網絡公開行車紀錄影片。影片顯示事發前，Benz曾讓左邊的一輛黑色越野車先行，若按「拉鍊式」方式交替通行，下一輛應由Benz前行通過，但白車並未讓行。Benz駕駛人員在車內稱，被白車擠道。

輿論反轉：白車擠道、7旬婆婆非駕駛員？

此影片一經發布，網民輿論開始偏向Benz車主，認為白色奇瑞車確有擠道嫌疑，事件或有反轉。不過，被砸車輛車主卻不這麼認為。坐在車上拍攝影片的徐女士表示，她的影片顯示，兩輛車進入通道口排隊前，Benz就一直在自己車子右後方，「這怎麼能說反轉呢」。

同時，Benz車上女乘客所拍影片顯示，當時白色奇瑞司機並非7旬婆婆。對此，被砸車的徐女士回應，「從始至終都沒說奶奶是駕駛員」。2月4日，有事發時跟在白色奇瑞車後面的目擊者稱，「不是那個老太太在開車，是個年輕小伙子在開」，婆婆坐在後座。

網民起底白色奇瑞「套牌」 警方：未發現問題

事件在網絡引發一系列爭議的同時，有網民發文稱，根據「五蓮徐八月」先前發布的影片發現，白色奇瑞的車主可能涉嫌有同車套不同牌的違法行為，並表示已向車牌顯示的屬地山東日照交警進行舉報。但2月4日山東五蓮縣當地警方通報表示，經過調查，並未發現套牌問題。

還有網民發現，雙方公開的行車紀錄和影片都有剪輯缺失的痕跡。網民認為，婆婆的帳號用剪輯影片誤導大眾，塑造「Benz男欺負弱者」的形象；而Benz車主公開的行車紀錄也有1分鐘缺失。惟缺失影片近日在網絡露出，其中似有Benz乘客勸說，「他後面有兩個老人，你跟他嚷什麼。」

7分鐘CCTV完整影片曝光 網紅婆婆帳號「掉粉」

隨著輿論持續發酵，2月4日，有網民放出一段長達7分鐘的CCTV畫面。不少影片觀看者就內容進行討論。有網民放大影片發現，Benz男從副駕駛下車後站到白色奇瑞車前，奇瑞車似有往前挪動頂一下的動作，隨後看到監視器中男子揮舞起了拳頭。

事件一系列的反轉發酵，愈來愈多的信息被起底，網民也隨之對婆婆一家和Benz分別進行網暴。而原本因事件漲粉30餘萬的「五蓮徐八月」，粉絲量從2月3日下午開始，又從82.3萬掉到79萬，一晚上粉絲跌掉3.3萬。截止發稿時間友80.5萬粉絲。

網民評論：



砸車的已經處罰了，那麼說謊的、車頂人怎麼說呢？一碼歸一碼，總得有個說法。



砸車不對該接受懲罰受懲罰，如果自己沒有放出整個事件惡意編輯影片也應該受到相同的懲罰！這純純的讓全國人民的感情都搭上了！



Benz那一排都是插隊的



錘下車就關10天，這法是不是太嚴了。



這是白車網紅設計的影片素材，快到交會點時，他們提前開始錄影了，專門等旁邊的車上鉤。



Benz加塞（打尖）的，他原本的車道慢，插到奇瑞的車道，不讓你應該的，為什麼要讓



Benz車主已經禮讓了奇瑞前車坦克，加塞（插隊）一說不能成立！



有內媒評論事件表示，任何一起公共事件的裁決，無論是道德上的裁決還是法律上的制裁，都應建立在充分且完整的證據之上，而不是情緒化的宣洩或單方面的敘述。並且呼籲網民保持冷靜，不論事件如何反轉，都不要陷入無休止的討論。