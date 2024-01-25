酒店自助早餐遇「台灣大媽團」　1離譜行為連員工也看呆：很丟臉

隨著疫情解封，台灣人也紛紛到外地旅遊，其中跟團省時省力，是不少長輩的首選。



不過有女網友指出，她旅遊遇到一團台灣客，怎料一堆媽媽、長輩在酒店的自助式餐廳拿塑膠袋「包好包滿」，貪心行為讓她直呼：「刷新三觀！」

貼文曝光後，也引起留言區熱烈討論。

酒店人員才補完食物又被掃空 台灣網民斥丟臉（點圖放大閱讀）：

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發文者在Facebook社團《爆怨2公社》表示，外遊遇到台灣旅行團，因為酒店早餐採自助式，讓客人在餐廳慢慢享用。

但團中一堆媽媽、長輩卻拿塑膠袋裝滿小麵包、茶包準備帶走，讓發文者忍不住直呼「出外旅遊不要這麼貪心便宜吧？」、「在台灣就算了，出外真的不要這麼丟臉，麵包、茶包又不貴」。

她也表示，酒店人員見狀整個很傻眼，才補完小麵包跟茶包，然後立馬又空了。

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對此，網友紛紛表示：

「貪那種小便宜的人很多」

「所以說不要再講大陸團怎麼樣，台灣團也不遑多讓」

「比貪婪行為，其實台灣大媽完全不輸內地大媽啊」

「看過幾次年輕女生也這樣」

「丟臉丟到外地去」

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也有過來人分享：

「我媽說上次她們去越南玩，有同團的歐巴桑一直把試吃品放口袋和包包」

「還有偷餐具的呢」

「連保溫杯也裝滿飲料」

「不意外，我之前去吃餐廳火鍋，隔壁桌媽媽邊吃邊偷打包」

「我前陣子去捐血，也看到有人準備塑膠袋裝捐血站裡面的東西」

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】