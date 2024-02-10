有片｜大熊貓丫丫回國後首過除夕　食家鄉大餃子與網友同慶新春

去年，旅美大熊貓「丫丫」瘦得皮包骨的照片廣傳，在中美交惡的背景下網民罵聲一片，甚至指丫丫遭虐待，猶如坐監。最後丫丫在合約到期後返抵北京動物園。昨日（9日）除夕，北京動物園在微博分享了丫丫最新吃播片段。今次是丫丫回國後過的第一個除夕，還吃上了家鄉的大餃子。



影片顯示，現場佈置了不少新年裝飾，丫丫先拿起竹子等品嚐，隨後走到工作人員事先擺設好的大餃子面子，用鼻子聞了幾下，最後放入口中大快朶頤起來，可愛模樣融化了不少網友的心。

+ 3

網友點睇：

好可愛的小熊貓！歡迎回家

回家過年，吃上了家鄉的大餃子，丫丫過得好幸福啊！

希望國寶們都好好享受這美好的生活

丫丫：俺還想吃筍丁鮮肉燒賣

每次看到丫丫的視頻，就忍不住為她點讚，希望堅強的丫丫越來越幸福，天天開心



丫丫於2000年8月3日在北京動物園出生。1999年4月，位於美國田納西州的孟菲斯動物園與中國動物園協會達成協議並簽署意向書，向中國租借兩隻大熊貓。2003年4月7日，丫丫與另一隻大熊貓「樂樂」抵達孟菲斯動物園。2013年，雙方再將租借期延長10年，至2023年4月。2022年12月，孟菲斯動物園宣布將丫丫和樂樂歸還中國，結束20年的租借期。

+ 5

但是回國前夕，有動物保護組織發布影片，顯示丫丫和樂樂精神情況不佳，身體瘦骨嶙峋，毛髮髒污；而且丫丫因營養不良患有皮膚病。2023年4月27日，丫丫搭乘貨運專機返回中國。回國後，動物園定期發布丫丫影片與公眾分享，從中可見，丫丫擁有獨立的熊貓園，能在木架上攀爬行走。皮毛也較為乾淨柔順，身體狀態良好。網民也紛紛表示，丫丫狀態明顯比在美國好很多，「判若兩熊」。