旅美大熊貓「丫丫」回國已有一月有餘,目前也從上海返抵北京動物園。北京動物園今日(6日)也發影片展示丫丫最新生活狀態,再次引發網民關注。



大熊貓「丫丫」已於5月29日返抵北京動物園大熊貓館,由於丫丫已是高齡,且生活環境近期內多次發生變化,因此還需靜養適應環境,暫不對外展出,將定期發布丫丫影片與公眾分享。

從北京動物園發布的影片可見,丫丫擁有獨立的熊貓園,能在木架上攀爬行走。皮毛也較為乾淨柔順,身體狀態良好。網民也紛紛表示,丫丫狀態明顯比在美國好很多,皮膚病也逐漸恢復,比過去更可愛,「判若兩熊」。

「看起來比在美國的時候胖了一些!真好!」

「見到丫丫健康地生活真好!丫丫加油!我們都愛你!」

「馬上變成北京小胖妞」

「我們的丫丫過上了幸福生活」

「現在肉眼可見的變化,美國人還要如何狡辯?」



中國外交部發言人華春瑩,近期也在Twitter上發出一張丫丫在中國與美國的對比照片,並表示,「East or west, home is the best.」