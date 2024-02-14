廣東女孩練習舞獅偶遇｢獅群｣打鼓助威　爆火網絡獲讚｢傳承的力量｣

日前，廣東揭陽一名小女孩在家門口獨自練習舞獅時，剛好一行專業舞獅隊伍路過，並主動為女孩敲鑼助威，完美配合的表演獲得不少網民稱讚，「小獅子找到獅群了」「這大概就是傳承的力量」。



影片中，一名身穿黃色舞獅服，頭頂黃色小獅子的女孩正在獨自練習舞獅。恰好一支剛結束表演的專業舞獅隊乘車從商店前路過。等待信號燈時，舞獅隊員們主動為女孩敲鑼打鼓，助威吶喊。女孩聽到熟悉的鼓點，也十分熟練配合著表演了一段，獲得舞獅隊員的喝彩歡呼。信號燈變綠後，舞獅隊車輛駛離時，小女孩也不斷擺動小獅子頭，向車上的大哥哥們表示感謝。

影片在網絡引發關注後，《央視新聞》也報道了女孩背後的故事。影片中的小女孩名叫林熙悅今年七歲，大年初一與爸爸媽媽拜完年後，她回到了自家商店，在門前的箱子上開始練習舞獅，便有了影片中默契配合的一幕。

林熙悅的爸爸林先生表示，他自小習武，女兒受其影響從小對打鼓、舞獅有著濃厚的興趣。而他也發現女兒節奏感特別強，便在林熙悅五歲時開始教她舞獅。林先生稱，女兒十分有天賦，有的動作只看一遍，就能有模有樣地表演出來。

有時，林先生忙於工作沒有太多時間教女兒舞獅，林熙悅便自己跟着影片練習。如今，學習舞獅已有2年多的林熙悅，已可以惟妙惟肖地做到站立、走動、跑跳，讓獅子眨眼、張嘴。而且逢過年過節還能給家人表演一段。

對於此次走紅網絡，林先生表示，「女兒之前都是在自家店裏邊練習，那天是第一次在店門口練習，沒想到就碰到專業舞獅的隊伍，還受到了這麼多的關注。」而且此後舞獅隊還聯絡到林熙悅，並邀請她到舞獅隊參觀。

舞獅隊的負責人孫淑文表示，每到大年初一，當地都請舞獅隊表演慶祝。那天表演完，他們在回去路上，偶然碰到正在練習舞獅的小姑娘，就情不自禁給她敲鑼助威。孫淑文評價女孩動作十分到位，並表示等她來參觀時也會對小女孩進行專業指導，再來一次合作演出。

得知自己可以到專業的舞獅團學習，林熙悅表示，「感謝舞獅表演隊的哥哥們，以後會加強練習，爭取到更大的舞台進行表演。」