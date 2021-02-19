歷史探秘｜逢年過節必備　舞獅如何成為華人最愛民俗表演？

撰文： 林君穎 最後更新日期： 2021-02-19 22:04

由於新冠肺炎（COVID-19）疫情緊張，2021年的農曆新年因而相對冷清。往年於春節舉行的活動，如燈會、新春廟會活動等，不是取消、擇期再辦、縮小舉行規模，就是改為網絡視像方式舉行。 儘管如此，兩岸於農歷新年期間仍有零星的傳統舞獅表演，比如台灣新北林家花園於大年初二（2月13日）特邀請「台灣威武五家龍獅總會」，讓民眾在閩南式園林中感受過年氣氛。不過各位可有想過，中國不產獅子，但為何會有如此熱鬧的舞獅表演呢？

雖然新冠疫情使今年相對來說「年味」淡薄，但各地仍有舉行零星的新春活動。圖為新北林家花園於大年初二舉辦的舞獅表演。（Facebook@國定古跡林本源園邸-板橋林家花園）

這要從漢代說起。西漢張騫（公元前164－前113年）通西域、開絲路後，才開始有獅子的相關記載。不過當時多稱其為狻猊、狻麋（由梵語「Simha」音譯而來），後取「Sim」音簡稱為「師子」（加犬字旁成今日的獅子）。但從西域進貢的真獅，只有皇室才能親眼看到，平民老百姓是沒有眼福的。不過隨着佛教傳入後，在象徵智慧的文殊菩薩騎獅宣傳佛法下，民間才逐漸認識早已被印度人神格化的獅子。

視獅子為瑞獸 為消災祈福產生舞蹈表演

對於中國老百姓來說，獅子是有驅邪除煞神力的瑞獸，這股對獅子的崇拜，自然也會融進藝術生活當中。《漢書．禮樂志》有疑似舞獅的表演記載：「若今戲蝦魚、師子者也」，唐代史學家顏師古（581－645年）作注時引東吳史家韋昭（201－273年）的說法：「着假面者也」，即戴着仿獅子的面具跳舞。看起來與今日的舞獅十分相似，部份學者認為這是中國最早出現舞獅的文獻。但究竟舞獅的起源是源自中原，還是與西域文化融合產生，至今仍無定論。

逢年過節，舞獅必不可少。中國大陸近年常見將北方獅、醒獅結合一起的舞獅表演。（新華社）

而真正白紙黑字提到「舞獅」的歷史文獻，是從《舊唐書．音樂志》：「太平樂，後周（北周）武帝時（在位時間560－578年）造，亦謂之『五方獅子舞』。獅子鷙獸，出於西南夷天竺獅子國，綴毛為獅，人居其中，像其俛仰馴狎之容。二人持繩秉拂，為習弄之狀。五獅子各立其方位，百四十人歌『太平樂』。舞以足持繩者，服飾作崑崙像」。

宋代歐陽修（1007－1072年）編撰《新唐書．禮樂志》，還有「五方獅子舞」表演者裝扮的記載：「銅拔二，舞者四人，設五方獅子，高丈餘，飾以五色，每獅子有十二人，畫衣持紅拂，首如紅襪，謂之『獅子郎』」。引舞的「獅子郎」，唐代時已有各種稱呼，像是「胡人」、「回回」，或「達摩」，由此可知「五方獅子舞」應從西域傳入。

唐代大型獅子舞歌舞劇「西涼伎」

關於唐代舞獅，詩人白居易也有留下相關詩作－《西涼伎》，詩中有相當生動的描述：「西涼伎，西涼伎，假面胡人假獅子。刻木為頭絲作尾，金鍍眼睛銀貼齒。奮迅毛衣襬雙耳，如從流沙來萬里。紫髯深目兩胡兒，鼓舞跳粱前致辭」。頭戴木雕仿獅面具且獅耳可以擺動、身穿毛絨絨的表演服，也會跟着鼓音舞蹈、跳梁，可見唐代舞獅的表演內容已相當豐富。

西涼為十六國之一，疆域範圍大概是今中國甘肅省西部與內蒙古、新疆部分地區。學者進一步考究，發現「西涼伎」為西涼舞的一種，為結合音樂、舞獅、胡騰舞等表演的歌舞劇，其中獅舞的部分除了有「獅子郎」調弄獅子外，獅子本身也有理毛、擺耳、與人共舞等，若看文字描述和現今舞獅的諸多動作相似。

宋代後獅子舞注重雜技和舞蹈

到了宋代，無論是西涼伎還是獅子舞依然相當流行，《汾陽無德禪師語錄》也有收錄相關禪詩：「西河師子九州聞，抖擻金毛眾獸賓。哮吼一聲天地靜，五湖四海奉明君」。宋代散樂百戲雖也有獅子舞，但着重在戲耍，已與唐代大型歌舞劇不同。

宋代由於城市商品經濟快速發展，使百姓的娛樂生活遠勝漢唐。因坊市合一的新型城市格局，加上各式設置於寺廟之中的「瓦舍」（流動式戲場），讓民眾日夜沉迷於其中。民間舞蹈亦有很大的發展，還出現結合音樂、舞蹈、武術等多種技藝的遊行表演，獅子舞也常出現在其中。

中國春節傳統民俗活動，即舞龍舞獅。圖為清代畫家董瑞鵠所繪的《迎春圖．舞獅年畫》。 （VCG）

故直到明清，舞獅不僅是各種節慶必備的表演，舉凡神明誕辰等娛神活動也能看到其身影，甚至深入民間，比如農村、富貴人家的孩子滿月也會請舞獅進行表演、祝願等。而明清時期的舞獅表演型式，於宋代的戲耍基礎上結合雜技表演，如蹲跳按節等。不過，明代開始便不見唐代流行的獅子歌舞劇－「西涼伎」相關記載。

爬梳中國人喜愛獅子的緣由，可知其文化象徵與宗教密切相關。細看唐宋舞獅變化，可以發現宋代起便逐漸把「西涼伎」中的歌舞型式刪減，以舞獅的雜技、跳躍為表演主體。來自印度、中亞的獅子，通過宗教的方式而為百姓所認識，以此設計出許多帶有祈福、驅邪內涵的獅子舞。如今，舞獅不僅遍及大江南北，更各自發展出獨具地方特色的北方獅、閉口獅、開口獅與醒獅，並聞名全世界，各地的中國城每逢節情也都會看到舞獅的身影。