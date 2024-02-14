賈玲1年減50公斤引熱議　醫生：極端減肥或患厭食症　不建議效仿

內地女演員導演賈玲的新作《熱辣滾燙》近日正在內地影院上映，且目前票房已達14.27億元人民幣。為更貼合影片中的角色，賈玲故意增重80斤（40公斤）後，從210斤（105公斤）瘦到了109斤（54.5公斤），「瘦成賈玲」也變成許多網民的新年願望。

不過醫生提醒，像賈玲這樣從210斤減到110斤左右的情況，大部份人都做不到，也不建議效仿。



影片中，賈玲飾演30歲沒有工作的「肥宅女」杜樂瑩，在接觸拳擊運動後，被「你只能活一次」的精神鼓勵，200斤的杜樂瑩決心參加拳擊賽，希望通過「贏一次」能在賽場上找到真正的自我。

為了塑造角色，賈玲在拍攝過程中跟隨戲中「樂瑩」的人生，完成瘦身100斤成為拳擊運動員的壯舉，根據片尾公布的減肥日記，賈玲成功從210斤瘦到了109斤。這將近一年的減肥過程對於賈玲來說也是艱苦卓絕。她的日記也多次寫到「心態崩了」「不哭忍住」，甚至還有粗口出現。

去年11月24日，賈玲終於減至117斤，她在日記中寫道：「終於殺青了！我接了長髮！燙了大波浪！買了好看的衣服！未來要怎麼快樂，怎麼來哦，你只活一次，對嗎？」她也曾在接受採訪時表示，「我從來沒有質疑過自己要去完成這個角色的決心，從來沒有。而且我的減重非常健康，大概一個月8-​​10斤。」

從賈玲的減肥日記可看出，她減肥前期體重掉得很快，後期減重很慢，這種情況是否規律時。重慶市急救醫療中心（重慶大學附屬中心醫院）內分泌代謝科主任鄧武權接受內媒《上游新聞》採訪時表示，這是人的生理反應，達到「平台期」後，身體要進行自適應。

賈玲成功減重100斤。（資源圖）

鄧武權解釋，「比如肥胖患者減到20%，可能會出現血糖並不低，卻有低血糖反應的情況。這也是為什麼設計20%目標的原因，一般的人減到原始體重的20%就不要再去爭了，如果繼續下去，有可能會走向肥胖的另一個極端：厭食症。」

登武權稱，「減肥目標定在3~6個月減掉原始體重的20%左右是最穩當的，大多數情況下是一個比較安全的區間。」對於賈玲減肥最近登上熱搜，鄧武權擔心會鼓勵民眾效仿，「需不需要減肥，減肥要減到多少，都必須根據自己的身體情況來決定。」