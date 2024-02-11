賈玲新戲《熱辣滾燙》演拳手減重50公斤震驚全網　已收穫5億票房

今年農曆新年，內地全網關注的人物無疑就是藝人賈玲。長久以來外界對賈玲的印象大概就是豐腴，身高166厘米的她，體重最重曾經破百公斤。但大年初一，賈玲隨著電影《熱辣滾燙》再度亮相，她成功瘦身50公斤後的最新模樣也首度曝光，被內地媒體形容「成功震驚全網」。還有網友說，「聲音聽上去都瘦了！」



現年42歲的賈玲是內地知名藝人，因外型緣故，過去經常以搞笑的形象演出。10日上午9點，賈玲發布了自己的最新海報，並配上一句「心靈雞湯」：「一切都來得及，記得愛自己」。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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在新作品中，賈玲明顯變瘦，露出了清晰的下顎線甚至是腹肌。內地網絡媒體《華爾街見聞》稱，看到瘦了50公斤的賈玲，無數網友都發出了「龍年第一嘆」：「啥也不說了，賈玲，大寫的牛！」「這真的不是AI換臉嗎？」「自己的減肥失敗固然難受，但他人的成功更令人破防……」「這比她十幾年前第一次上央視春晚的時候更瘦！」

在電影《熱辣滾燙》中，賈玲飾演超級「宅女」樂瑩，大學畢業後自我封閉、遠離社會，卻因為拳擊運動改變了人生軌跡。在「妳只能活一次」的精神激勵下，樂瑩從體重近100公斤的頹廢女孩，蛻變成為虎虎生風的拳擊手，在賽場上找到了「我是誰」的答案。報道稱，為了塑造角色，賈玲要在《熱辣滾燙》的拍攝過程中跟隨戲中「樂瑩」的人生瘦身50公斤，而從電影呈現的效果來看，賈玲此舉果然為觀眾帶來巨大的震撼，也讓人佩服她強大的意志力。

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據了解，在《熱辣滾燙》拍攝過程中，劇組安排了專業健身教練全程陪同賈玲，用科學和健康的方法輔助她完成瘦身。但即便是有專業人士指導，這條瘦身之路依然是痛苦且孤獨的。賈玲就在微博上說，「這一年真的好餓好累，像過了一輩子。」儘管賈玲11日在個人微博發文表示，這部電影跟減肥無關，甚至跟拳擊關係都不大，而是一部講述善良的人如何找到自我，學會愛自己的電影。但外界最關注的還是她如何在一年內減掉50公斤。

《熱辣滾燙》片尾記錄了賈玲如何在一年內，從最初的105公斤變成了電影殺青時的58.5公斤，而在這期間，她最瘦時曾到54.5公斤。談到減肥的過程，賈玲說，她是盡力而為也是量力而行，「沒有很勉強自己，我給自己設定的目標，就是這麼長的時間裡盡全力，能做到哪些就拍哪些，做不到就失去了這個鏡頭。」

賈玲不想在身材上做太大文章，她希望觀眾去電影院裡看到的是她「變強了」，而不是「變瘦了」。不過成功瘦身50公斤不只讓賈玲再度受到關注，更收穫驚人的票房。據《澎湃新聞》報道，截至2月11日零時，《熱辣滾燙》票房已突破人民幣5億元。

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