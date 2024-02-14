農曆新年｜內地年輕人興起買金條打首飾　上海金店：一天賣出20萬

近日農曆新年期間，內地各大商業中心的金店生意興隆。報道指，現時愈來愈多的年輕人開始關注黃金，且與傳統中老年人不同，他們會直接購買金條後到打金店加工成首飾。



據中國黃金協會統計數據顯示，去年全國黃金消費量1089.69噸，同比增長8.78%。其中黃金首飾706.48噸，同比增長7.97%；金條及金幣299.60噸，同比增長15.70%。除了購買金條打造首飾外，實物黃金投資的較高關注度，使溢價相對較低的金條及金幣消費實現較快增長。

上海一家知名品牌金店工作人員就表示，恰逢龍年開年，印有龍形圖案的金條銷量很好，在其店中，有10克、20克、30克、50克和100克不同的規格，多的一天銷售額能達到20萬元（人民幣．下同）。他又以周二（13日）為例，每克投資金價格是556元，飾品金價格在每克626元，並指現時很多年輕人買金條，然後到外面去做成首飾。

打金店所製的手鐲。（紅星新聞）

報道指，不同品牌，黃金價格略有不同。上海另一家位於上海豫園商城的知名品牌金店透露，周二投資金價格為每克512元，黃金或首飾回購價為每克482元，純度都為99.99%，近日店員已忙得幾乎沒有接打電話的時間。同樣位於上海的一家打金店則介紹道，現時店內打手鐲塑圈每個680元，不分克數。按照該價格計算，打造一個30克左右的手鐲，如果以每克626元購買成品約需18780元，在該打金店打造加上人工費需要16680元，可以節省1420元，若以每克512元的金條購買價計算，可以節省2740元。

據了解，黃金價格去年多次走高，12月一度突破2100美元/盎司關口。而今年開年金價出現短暫回落，價格在2000美元/盎司關口徘徊。中國（香港）金融衍生品投資研究院院長王紅英認為，近期消費者掀起的購金潮有兩個因素，一是節日因素，另外就是股市行情波動，使愈來愈多消費者傾向於投資黃金，預計後續會有更多資金進入黃金市場，以人民幣計價的黃金中長期上漲將是大概率的事件。