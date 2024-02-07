赴香港買大量黃金帶回深圳　廣西兩青年為詐騙集團洗黑錢被捕

陝西警方7日（周三）通報一宗涉詐「洗黑錢」案件，案情顯示廣西兩名「00後」青年以「代買黃金」的方式，用涉詐資金在香港購買大量黃金、相機等再帶回深圳，為詐騙集團「洗黑錢」，最終被捕。



其中一名疑犯在香港購買黃金1000餘克、相機數十部，轉移涉詐資金300餘萬元（人民幣，下同），獲利3萬餘元。



陝西警方拘捕兩名涉嫌「洗黑錢」的「00後」青年。（陝西榆林市榆陽區公安局反詐中心）

通報稱，陝西榆林市榆陽區公安局反詐中心在深挖一宗「冒充公司老闆」的電信網絡詐騙案件中，拘捕兩名涉嫌「洗黑錢」的「00後」青年。

案情指，2023年12月，某公司財務人員報案，指有人冒充公司老闆，誘騙他向指定銀行帳戶轉帳500餘萬元。反詐民警得知涉詐資金在香港某珠寶店進行了大額消費，用於購買大量黃金。

疑犯農某被捕後交代，其本人為國外某大學大三學生，去年10月份回國後無意間在微信群「HK（買）群」內，看到陌生網友「聰先生」發的消息。「聰先生」聲稱，在香港每天購買50克黃金帶回深圳，一次可以賺500元至1000元不等。

農某當即添加了「聰先生」的微信，並在香港與「聰先生」見面。在明知「代買」資金為違法所得的情況下，農某按照「聰先生」的指示三次前往香港購買黃金，並運往深圳交給指定人員。

陝西榆林市榆陽區公安局反詐中心在深挖一宗「冒充公司老闆」的電信網絡詐騙案件中，拘捕兩名涉嫌「洗黑錢」的「00後」青年。（陝西榆林市榆陽區公安局反詐中心）

「洗黑錢」300餘萬元僅獲利3萬餘元

經核實，農某使用「聰先生」提供的涉詐銀行卡共購買黃金1000餘克、相機數十部，轉移涉詐資金300餘萬元，獲利3萬餘元。

後來農某又指使同鄉覃某自廣西到香港，與其一同從事「洗黑錢」。覃某使用涉詐銀行卡，在指定珠寶店內購買80餘萬元黃金，獲利1萬餘元，其後同樣被捕。