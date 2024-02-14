老鳳祥董事長娶新抱在福建花2.1億擺酒？　官方：內容嚴重不實

近日內地網絡流傳福建省出現2.1億元（人民幣，下同）天價婚宴，流傳畫面顯示婚宴非常奢華，更指新郎為內地珠寶公司老鳳祥的「董事長兒子」。隸屬官方的福建省互聯網闢謠平台今日（14日）發文稱，相關內容嚴重不實，對發布流言的相關帳號作出禁言30日處罰。



網傳婚宴非常奢華（點圖放大）：

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流傳畫面及網傳消息顯示，相關婚宴在一處豪宅舉行，門口有數十名身著紅衣的禮儀小姐迎賓，沿著紅毯走進會場，便可看見大廳天花板的金色巨龍，現場更掛滿了大紅燈籠。而當穿著中式禮服的新娘入場時，還能看見她脖子上掛滿了龍鳳金手鐲串成的項鍊，豪奢程度相當驚人。

除此之外，婚禮的宴席上不僅請來了專業的古典歌舞、古箏彈奏表演，還會招待賓客諸如燕窩、帝王蟹、鮑魚、海參等料理，並準備了總值150萬元的茅台酒提供無限暢飲。

福建省互聯網闢謠平台發文稱，據屬地核查，網傳「長樂天價婚禮」的新郎本人及其父母均為香港籍，婚禮在自家企業廠房內舉辦，網上傳播情況嚴重失實；網傳「莆田葉府婚宴」中，新郎家裏從事黃金珠寶行業，並非老鳳祥董事長兒子，相關內容嚴重不實。而「2.1億」實為2013年舊聞信息，網上相關帳號以「2.1億」婚禮標籤來博眼球、賺流量、蹭炒熱點，擾亂網絡傳播秩序。

文章稱，網信部門第一時間對不實信息進行溯源核查，對相關帳號負責人進行約談，責令其立即整改，並對相關帳號作出禁言30日處罰。

翻查資料，在2013年1月，包括官網人民網等多個內媒報道「福建富豪嫁女豪花2.1億」。當時報道指，婚宴擺了300多桌，有近3000人參加，每位賓客都拿到了1000元的紅包。此外，宴會還邀請了潘美辰、姜育恒等幾位明星，場面相當豪華。

當時報道又指，據當地一知情人士透露，新郎是長樂金峰鎮金峰村村委書記的公子，而新娘則是金峰村一大企業家的女兒。