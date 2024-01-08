大馬噴血女DJ鄔唯去海底撈跳「Bra Top科目三」　意外被粉絲批評

中國抖音舞曲《科目三》在多國掀起旋風，就連知名麻辣鍋餐廳「海底撈」也因為店員跳舞服務而引發熱議。



馬來西亞DJ、百萬網美鄔唯前往用餐時，則是親自加入2名店員，在鏡頭前一起熱舞，未料卻被粉絲無情吐槽。

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鄔唯在Instagram發布影片，只見她身穿低胸背心及超短牛仔褲，與2名海底撈男店員排成「黃金三角陣型」大跳《科目三》。

首先前傾身體露出乳溝，一陣賣力熱舞後，也不忘用力鞠躬、誠意十足：「海底撈會要聘請我嗎？」

許多粉絲留言大讚，鄔唯不僅長相漂亮，身材火辣，就連舞都跳得好，如果真的去海底撈上班，恐怕會讓客人都顧不得吃飯，「女神跳得真好」、「好正的舞蹈」、「性感又可愛」、「請不起吧」。

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不過，也有不少人直指，鄔唯跟2位店員的動作根本不同步：

「後面小哥哥跳得比較好」

「跳到亂七八糟，沒有一點跟上節奏」

「跳的不是同一個舞蹈吧！」

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