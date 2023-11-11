村超｜侗族啦啦隊美女讚港繁華「街上人都在笑」　邀到貴州看山水

貴州榕江村超聯隊與香港明星足球隊，周六（11日）下午在香港大球場上演友誼賽。有周五（10日）從貴州抵港的侗族啦啦隊隊員表示，見到了陳百祥等藝人，在香港成功實現了「見明星的夢想」。



今次的啦啦隊隊員由侗族、苗族、水族等少數民族組成，首次來港的她們表示，感受到了港人對少數民族文化的喜愛。

時常在村超比賽現場分送西瓜而成名的「村超西瓜妹」熊竹青說，很喜歡香港乾淨整潔的環境，也看到了這座城市的繁華。她並稱，很開心見到了陳百祥等一眾藝人，成功實現了在香港見明星的夢想。

「村超西瓜妹」熊竹青（左二）說，很喜歡香港乾淨整潔的環境，也看到了這座城市的繁華。（歐嘉樂攝）

熊竹青還稱，自己穿着侗族傳統服裝，走在香港街頭時，被不少人要求合影。她還向港人發出邀約，「歡迎香港的朋友，到貴州榕江感受山水景色，和甜甜的水果」。

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豐樂村村支書陳開華表示，香港人都很熱情，街上看見每個人都是微笑的，「第一次到香港，感覺很舒服」。

此外，村超吉祥物設計人、非遺傳承人賴蕾，還帶着「村超牛」來到香港，她介紹，「村超牛」是純手工製作，製作工期約15天，「製作1個需要15天，1000個也是15天」。

據了解，「村超牛」外型活力十足，微笑奔跑的姿態體現足球運動健兒奮發向上的精神狀態，體現村超快樂純粹之美。

「村超牛」集侗、苗、水、瑤等少數民族傳統文化於一身。衣服是榕江少數民族精心紡織而成的手織布。褲上的白色花紋，是蠟染繪製的歷經千年的水族古書。鬃手捻棉線，額頭上的壽旋是榕江少數民族代表性紋樣。四肢是三寶侗族樂器牛腿琴和瑤族長鼓的圖形。

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