海南｢車在囧途｣離島難　上千新能源車無船位　車主奈何｢人走車留｣

海南號稱是內地對新能源汽車最友善的旅遊勝地，充電設施最密集，但春節假期接近尾聲，卻傳出數以千計的新能源汽車排不上渡輪位，許多車主只好把車暫留海南先回家，原因是基於安全，渡輪一趟最多只能載18輛新能源汽車。



社交平台熱傳一段影片顯示，14日在海南海口市秀英港輪渡碼頭，一名自駕遊旅客因抗議買不到船票，被多名警察抓走，家屬憤而堵路抗議。有新能源車主表示，目前已經買不到新能源車的輪渡票，直到本月底都沒有。

綜合《紅星新聞》、《上游新聞》等內媒報道，春節假期接近尾聲，在海南的多名新能源車主反映「離島難」，他們的車已經等了6天，出島過海船票「一票難求」。

今年新春，來自內地多個省份的車輛湧入海南環島旅遊公路。（中新社）

透過「瓊州海峽輪渡管家」平台搜尋發現，2月15日至29日，秀英港和新海港的新能源車出島船票已經銷售一空，3月1日及之後的航班則尚未開賣。

報道援引重慶新能源車主朱女士說法，稱抵達海南後就試圖線上購票，但蹲守多天，一直顯示無票。「有的新能源車主已經滯留了多天，我們還試過去港口現場排隊買票，可是排隊到半夜，說線下無法買票，又讓我們出來了，我們住的酒店停滿了新能源車，大家無法離島，情緒有點壓抑，不知道什麼時候才能離島，擔心影響節後上班和孩子上學。」

對此，有人獻策可以先坐船過海，車暫時放在海南，等到春運高峰期結束，再花錢託運回去。

一家負責從海口到廣東徐聞港的托運公司工作人員表示，因為政策原因，3月5日之後，他們才能接單。不過，已經有許多急著離島的車主將車開到他們公司附近停著，已經停了上千輛，新能源車和油車都有。「我們不對車的安全負責。如果車主急著走，也可以把車停在飯店，鑰匙留下，然後我們去取。」

報道引述海口新海港口客服人員說法，指離島的新能源車輪渡，考慮安全有限載，一艘船有裝載的數量限制，遊客只能透過線上購票，線下窗口無法購票，沒有票即便是車到了港口，也只能返回，等待購票。

海南《瓊州海峽新能源車輛滾裝運輸作業指南》明定，登船後新能源車輛應在船上劃定的新能源車輛裝載區域內集中停放……每航次載運新能源車輛的數量不得超過船舶載車定額（以小車計）的10%，且總數不超過18輛。

海南一家航運公司工作人員指出，新能源車主要靠電能提供動能，高溫暴曬或充電不當等情況下，極易引發自燃導致火災，並釋放大量有毒氣體，難以撲滅。一旦失控，將嚴重破壞船舶，威脅船上人員生命安全。

有網民指出，這些新能源汽車都被停在船尾，一旦起火就直接推下海，以免波及全船。

海南是中國發展新能源汽車最領先的省分，率先提出2030年停售燃油車的目標。據官方發布，2023年，海南平均每賣出2輛新車中，就有1輛是新能源汽車，新能源汽車市場滲透率已躍居國內第一。

截至2023年11月底，海南建成充電站3400多座，換電站63座；累計建設充電樁11.68萬個，其中公共樁4.01萬個。目前海南省新能源汽車總體車樁比約2.5：1，號稱滿足電動車全島出行。

內地許多新能源車主正是基於這樣的友善環境，興致勃勃自駕去海南過年旅遊，如今卻「人在囧途」、「車在囧途」，不知何時才能把車開回家。