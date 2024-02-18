一家五口遊雲南拒買5萬元手鐲遭趕落車　旅行社還稱導遊沒空道歉

不買東西就不能跟團？近日，雲南一個旅行團出現離譜一幕，事主一家五口因沒買5萬元（人民幣．下同）的手鐲，結果竟遭導遊趕下車。令人窄舌的是，事後遊客向涉事的旅行社和當地的文旅局反映，詎料獲回應「那位導遊現在正在接團，沒有時間當面道歉」。對此，麗江市文旅局周六（17日）回應稱，已立案處理。



事發於周二（13日），報道指，事主與家人趁新春假期跟團到雲南玩，一團人在行程第2天時被帶到了一家玉器店。當時，導遊一臉嚴肅地叫眾人一定要買一款標價5萬元的手鐲，但事主拒絕，認為其不值得那麼多錢，說不定500元都嫌多，不想當「水魚」。

詎料，導遊瞬間翻臉，自稱是公司的銷售翹楚，需要業績來支撐，更威脅如果不買，就得下車。事主認為自己被脅迫購物，堅決不買，結果真的被對方趕下了巴士，而導遊給出的理由是事主一家的相關信息出錯，可能需要更換車輛，並派人帶他們去拿行李換車。

就這樣，一家人只能拿着行李在路上慢慢走。最後，他們在警方護送下到拉市海附近與導遊所稱的信息錯報的另一旅行團會合。

因為事件，事主一家已取消餘下行程。（網上圖片）

就事件，事主向涉事的旅行社和當地的文旅局反映，並希望導遊當面道歉。不過，昆明旅行社的負責人稱，過年期間遊客較多，該導遊正在帶團，無法前來當面道歉。

最終，事主及其家人決定取消餘下行程，在麗江市文旅局以及旅行社的協調安排下返程，同時旅行社退還行程費用和車費共計1萬元。事主又表示願意接受導遊以視訊形式道歉。

事件隨即引起網民熱議，紛紛對導遊狂妄做法提出質疑，更認為如果當地不能正視這樣的問題，那旅遊事業將會受到嚴重的打擊。周六，麗江文旅局相關工作人員表示，此事已經立案處理，將盡快與處理結果一起及時向社會公布。