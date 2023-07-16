雲南導遊稱｢萬元白粉運至香港價翻400倍｣　宣揚倒賣毒品惹爭議

近期，一段導遊在旅遊巴上宣稱「販毒獲利」的影片在內地社交網站流傳。該導遊不僅宣揚倒賣毒品，更用一線緝毒警察開玩笑，引發現場遊客不滿。今日（16日），大理旅遊局發公告稱，擬吊銷涉事導遊導遊證。雲南省文旅廳亦表示，將立案核實調查。



網傳影片中，一名導遊在旅遊巴上向遊客講解稱，假如游客有機會到騰沖、瑞麗，並購買1萬元的「白粉」，把「白粉」帶到昆明，那麼價格就會翻40倍；若遊客有能力將「白粉」帶到廣東深圳價格就會翻160倍，帶到香港、澳門或者台灣，那麼價格就會翻400倍。

隨後，該導遊反問遊客們：「知道該買點啥了吧，心理有數了吧？」該導遊還稱，「用一兩個月的工資買點回去就可衣食無憂，省得讓你們買點別的東西你們總說不喜歡或者家裡有，這個東西你們家裡沒有吧。」

該導遊的言論引發現場遊客不滿。據央廣網報道，遊客李先生稱，其在7月3日落地雲南後，報名參加了雲南美遊國際旅行社有限公司的旅行團。7月5日，從大理前往酒店的路上，導遊為了讓遊客們購物，開始宣稱轉賣毒品獲利，同時還拿一線的緝毒警察開玩笑；此外，該導遊在有幼童的情況下講低俗的黃色笑話。

李先生表示，當時車上還有不少小孩子，這對他們人生觀、價值觀都是非常錯誤的引導，影響很惡劣。期間有遊客表示不滿，但遭車上工作人員要求下車，態度極為囂張。

大理文旅局通報表示，擬對涉事導遊處以吊銷導遊證處罰。

針對此事，7月14日昆明文旅局工作人員表示，會將此事上報給相關部門，並進行調查核實。同時公開資料顯示，該旅行社在今年上半年曾多次被昆明文旅局處罰，該工作人員稱，若情況屬實且情節嚴重，將吊銷其營業許可證，若涉嫌違反刑法，將移交司法機關。

雲南省文旅局亦回應稱，該導遊行為非常惡劣，將立案調查核實。今日，大理文旅局發布情況通報表示，擬給予該導遊吊銷導遊證的行政處罰。