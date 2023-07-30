九寨溝導遊威迫旅客購物：大巴車我說壞就壞，團費低你捐點怎麼了

內地再傳出導遊強迫旅客購物事件。有旅客反映，日前在四川九寨溝旅遊時，導遊要求見到每名旅客手上都有購物袋，又揚言「大巴車我說它壞馬上就壞」、「別說讓你們買東西了，讓你們捐點還能怎麼樣？」。



網傳影片顯示，男導遊持咪站在旅遊巴前排，向旅客表示「你上車了也走不了，這輛大巴我說它壞了馬上它就壞，我說它好了馬上它就好。我不上車你們上車沒有任何意義，進去就大大方方地挑，挑完看完買了就出來。人手一個小袋子，我看見了就可以上車走」。

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男導遊又稱，「你們不用在裏面等時間，等上三個小時再走，沒有意義，你們回去遭罪我回去也晚下班，玩的時候就開開心心地玩，買的時候就大大方方地買，九寨溝美景沒有辜負大家，也希望大家不要辜負九寨溝」。

他還表示，旅客報團的報名費低，「別說讓你們買東西了，讓你們捐點還能怎麼樣？」，又承認自己是道德綁架旅客，「對，就是讓你買啊，但是道德綁架是綁架不了沒有道德的啊」。

7月27日，阿壩藏族羌族自治州文化體育和旅遊局工作人員表示將調查核實事件。 九寨溝縣綜合行政執法局工作人員稱，縣網信部門已經關注到相關輿情並轉交給該局，下一步會派執法人員調查核實，若情況屬實將依照法規作出處罰。

網民睇法：

低價團應該整治了



正確的措施是斬斷黑店與導遊之間的利益鏈條，旅遊團價高價低應由市場調節



口音一听就不是四川的



黑導遊屢禁不止



強盜還振振有詞！臭不要臉



為什麼還有導遊可以這樣威脅人 強迫人 尤其是在這個有自媒體的時代 一點都不怕嗎？可想而知以前沒有手機的時候多麼猖狂了



真離譜，第一次吃瓜吃到自己頭上，旅遊走著走著導遊沒了，過了沒幾分鐘就看見了這個視頻。原來被抓了



雲南旅遊也這樣，一路換了3個導遊，我們估計是被投訴了

