遊客海洋館睇企鵝「因溫度偏低僅在室內展示」　點解企鵝也怕凍？

《上游新聞》報道，近日，有網民在長春海洋館看企鵝時，看到提示「因室外溫度偏低，企鵝僅在室內展示」，好奇發出疑問「為何企鵝也會怕冷」？對此，園方回應解釋，企鵝根據品種不同，怕凍的程度也不同，如帝企鵝可承受-40℃低溫，而館內展出的巴布亞企鵝則比較怕凍，僅接受0-5℃的生存環境。



當事人表示，專門去長春中泰海洋館看企鵝，發現只能隔著玻璃看關在室內的企鵝，附近貼有提示「因室外溫度偏低，企鵝僅在室內展示。一切以企鵝身體健康為主。如有不便，敬請諒解！」，令他驚訝「原來企鵝也怕冷」。

相關話題引發網民討論，有網民表示「企鵝只是耐凍，又不是喜歡挨凍」，有網民分析「不僅南極有且，熱帶也有」。

海洋館方面回應表示，情況屬實，「企鵝是分品種的，有的怕冷，有的不怕冷。例如帝企鵝，最低能承受零下40攝氏度，但我們海洋館的企鵝是巴布亞企鵝，就怕冷了。因為巴布亞企鵝常年居住在馬爾維納斯群島，只能在攝氏0攝氏度到5度之間的恆溫環境生活。當室外溫度低於攝氏0度，我們只能把牠們關在室內保暖。」

巴布亞企鵝（網絡）

據介紹，巴布亞企鵝（學名：Pygoscelis papua）是企鵝目企鵝科阿德利企鵝屬鳥類，又稱金圖企鵝、白眉企鵝。身高56-66厘米，體重約5.5公斤，有南方種和北方種之分，身高、體重和形態略有差異。嘴巴細長，嘴角呈紅色，眼角處有一個紅色的三角形。巴布亞企鵝是僅次於皇帝企鵝和國王企鵝的體型最大的企鵝物種。牠們是企鵝家族中游泳速度最快的選手，游泳時速可達36公里。