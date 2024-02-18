甘肅酒泉沙塵風雪天氣逾4萬人滯留　民眾伸援手接旅客回家管吃住

受沙塵、降雪天氣影響，超過4萬名旅客一度滯留甘肅省酒泉市。截至2月18日上午8時，酒泉市已安置好4.2萬名旅客；當地民眾亦伸出援手，將滯留旅客帶回自己家中休息。



2月17日起，受大風降雪天氣影響，從甘肅前往新疆的連霍高速、京新高速等高速公路採取臨時管制，導致大量司機及乘客滯留甘肅酒泉市。當地開放政務大廳、學校、體育館等設施，並提供棉被、礦泉水、即食麵等生活物資予滯留人士。

截至2月18日上午8時，酒泉市已妥善安置滯留旅客逾42929人，其中肅州區1223人，玉門市4620餘人，瓜州縣25000餘人，敦煌市11636餘人，肅北縣450餘人。

瓜州縣政府新聞辦公室介紹，當地緊急調度賓館、酒店床位6000張，學校提供宿舍床位1700張，並同步協調各酒店在會議室、餐廳提供臨時休息處。

甘肅酒泉瓜州、玉門、馬鬃山等當地消防站內共接納滯留人員420餘人、滯留車輛65輛，提供物資580餘件。

除了政府，當地民眾亦伸出援手，接滯留旅客回家安置。《新京報》報道，瓜州縣市民李麗的家中安置超過10名滯留者，其中包括呂女士一家七口，「高速路口有個加油站，我就自己主動過去問的，正好他們家有小孩，我就先把他們領過來了」。

呂女士過年期間一家人回老家河南，返回新疆務工路上遭遇風雪天氣滯留瓜州。呂女士稱，本來準備一家人在車上過夜，未料李麗2月17日晚上會將他們一家帶回家中，「她就問我們是不是沒地方住，她說他們家有房子，可以跟她過來」，她表示與李麗一家太有緣了，相處一晚上感覺就像在自己家裏。

截至2月18日上午7時，甘肅省高速公路敦煌、酒泉、張掖、武威部分路段小雪，蘭州、白銀部分路段大風沙塵，其餘路段天氣陰或多雲。

受新疆境內風雪天氣影響，新疆星星峽公安檢查站對進疆車輛實施臨時交通管制，多個來往新疆收費站入口雙向所有車輛實施臨時交通管制，並在瓜州收費站主線對往新疆方向的車輛採取分流措施。

為有效應對極端天氣對甘新交界公路交通造成的影響，甘肅省交通運輸廳應急領導小組已啟動甘新交界公路交通突發事件Ⅲ級應急響應。目前養護部門正在開展掃雪作業。

截至2月18日上午8時，受降雪影響，甘肅、新疆共封閉路段54個，關閉收費站71個，恢復通行時間待定。受沙塵天氣影響，內蒙古、青海共關閉收費站7個，恢復通行時間待定。

未來幾天，中國大部地區將自西向東、自北向南先後出現劇烈降溫。圖為2月18日至23日，全國最低氣溫預報圖。（中央氣象台）

中央氣象台發布寒潮橙色預警，預計2月18日至22日，中國大部地區將自西向東、自北向南先後出現劇烈降溫，平均氣溫普遍下降8～12℃，新疆南疆盆地、內蒙古大部、西北地區東部、華北大部、東北地區、黃淮、江淮、江漢、江南、華南中北部及貴州等地氣溫將下降12～18℃。

中央氣象台繼續發布沙塵暴藍色預警。受冷空氣大風影響，預計2月18日上午8時至19日上午8時，新疆東部和南疆盆地、內蒙古西部、甘肅南部、寧夏、陜西大部、山西西部等地的部分地區有揚沙或浮塵天氣，新疆南疆盆地西部和南部、寧夏北部、陜西北部局地有沙塵暴。