湖北暴雪｜高速路況現電影《明日之後》場景？內媒曝：疑似AI製成

近日，湖北遭受冰凍雨雪天氣，導致湖北多地高速出現擁堵情況，有大量司機滯留在高速。然而，網上流傳一幅號稱「湖北高速路況實錄」的圖片，更稱電影經典災難題材電影《明日之後》的景象出現在湖北。不過經查證，圖片疑似由AI製成，並非湖北高速公路上的真實場景。



2月1日至6日，湖北出現今冬最強低溫雨雪冰凍天氣，32縣（市、區）出現暴雪到大暴雪，近70縣（市、區）和中東部地區25縣（市、區）電線積冰厚度超過10毫米，範圍和強度為2009年以來最強。受天氣影響，該省多條高速公路實施臨時交通管制，不少趁新年回鄉的車輛被困於公路上。其中，有位被困36小時的司機康先生表示，已開始煮雪融水喝，把物資分給了被困求救的小孩老人。

而就在近日，號稱「湖北高速路況實錄」的圖片在國內外社交平台上流傳，並配以「電影後天（《明日之後》內地譯名）：出現湖北」等文字。圖片顯示，一座收費站前停着密密麻麻的大小車輛，四處是一望無垠的雪原。有關帖文在社交平台X上甚至獲得了近百萬流量。

然而《澎湃新聞》報道指，網傳圖片有明顯的不合理之處，放大後觀察可見，圖中數十餘條來往車道、建在道路上方二層位置的收費站和排布不均的車輛等，均與中國的國情不符。最早發布此圖的是X賬號「zheng850349」，其圖片清晰度更高，且畫面更為完整。從中可見，物體表面過於光滑的質感，以及錯亂的線條，皆為AI繪畫常見的特徵。另外，在一段使用同一圖片製作的抖音影片下方，也顯示「內容疑似AI生成，請謹慎甄別」的字樣。

據湖北省氣象局此前預計，湖北雨雪天氣在2月7日結束，8、9日，該省大部分地區為多雲到晴天，最高氣溫也將直線回升，9日全省普遍越過10℃。新年假日前期，該省天氣晴好。