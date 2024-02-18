新疆特強沙塵暴　赤橙色天空猶如異世界　遊客親歷車窗碎裂被吹走

2月17日，新疆若羌縣出現特強沙塵暴天氣，縣城最低能見度僅73米。不少民眾在社交平台分享當地沙塵暴的景象，只見整片天空變成赤橙色。



2月17日下午1時28分，新疆維吾爾自治區氣象台將沙塵暴黃色預警升級為橙色預警信號，且末縣氣象台晚上7時17分發布沙塵暴紅色預警信號。

截至2月17日傍晚近7時，新疆喀什地區、巴州南部、吐魯番市等地的局部區域已出現能見度小於500米的強沙塵暴天氣。維吾爾自治區氣象台預計，17日夜間至18日日間，多地將出現能見度小於50米的特強沙塵暴天氣。

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《紅星新聞》報道，遊客潘女士在吐魯番連霍高速上遭遇沙塵暴，她表示當時風特別大，沙塵暴持續了大概半個多小時，期間車窗碎裂被風吹走，「全是沙，往車上打的那種感覺，突然窗戶就炸了，後窗全部碎了，然後也找不到了，被風直接吹走了」。

受沙塵暴天氣影響，有旅客滯留在依吞布拉克服務區。服務區工作人員介紹，因沙塵暴影響，能見度很低，有幾百人被滯留，服務區免費為旅客提供水、零食、即食麵、被褥等應急物資，旅客登記車牌等信息後，下高速時憑信息記錄可以免滯留期間的過路費。

2月18日，沙塵天氣還將影響更多省份，中央氣象台已發布沙塵暴藍色預警，預計新疆東部和南疆盆地、內蒙古西部、甘肅南部、寧夏、陜西大部、山西西部等地的部分地區有揚沙或浮塵天氣，新疆南疆盆地西部和南部、寧夏北部、陜西北部局地有沙塵暴。