廣東一家四口自駕出遊遇大霧　挨餓求助湖北高速志願者獲免費食物

農曆新年，許多內地家庭選擇自駕出遊，不過還需注意冬日常有惡劣天氣出現。

今年大年初二（11日），廣東就有一家四口自駕遊，在高速上遇到大霧天氣，沒吃沒喝的情況下只能向武黃高速沼山管理所求助。 工作人員向一家四口送上免費食物，當事人感動表示，「湖北高速的服務最熱情」。



據《機目新聞》報道，2月11日早上7時55分，一輛廣東牌的黑色私家車停在湖北春運便民服務台前，車上男子向志願者詢問，附近是否有油站。 在看到服務台上擺放著牛奶、泡麵等食品後，該男子問道：「這些擺放的食品賣嗎？」志願者表示，這是收費站專門為春運春節期間需要幫助的司乘免費準備的。

男子解釋，一家四口趁春節自駕旅遊，遇到大霧天氣又不熟悉路況，行至湖北境內，準備找油站加油同時找餐廳吃飯。「想到這大過年的，估計太早也沒有餐廳開門，車上兩個小孩子早就餓得咕咕叫，正為找不到吃的而犯愁呢。」男子稱，幸虧服務台提供免費的食物。

志願者得知原因後，將幾盒牛奶及泡麵遞給司機，「吃喝管飽」。這名男子激動地說：「這一路走來，在其他地方沒有碰到你們這樣熱情的服務，湖北高速的服務是最熱情的！」

據了解，湖北交投武黃營運公司沼山管理所在春運春節期間，嚴格依照湖北交投「五有」（有熱水、有熱飯、有電充、有油加、有禦寒衣被）的要求，備好備全物資，為高速公路上下站和因霧勸返的司乘提供最大限度、最有實效、服務最優的貼心服務。

農曆新年內地「春運」期間，湖北、湖南等中東部地區迎來2009年以來最極端雨雪天氣，湖北多地高速出現封路、堵車等情況，沿路村民曾為滯留在高速國道上的司機民眾提供食物。