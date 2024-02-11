珠江上空「火龍」飛舞　時隔12年廣州新春煙花匯演回歸白鵝潭

「火龍」飛舞，龍行龘龘。2月10日，正月初一晚，2024年廣州春節煙花匯演在白鵝潭拉開序幕，廣州市民等待了12年的白鵝潭火光璀璨煙花盛景正式回歸。本次煙花匯演設計緊扣「活力灣區，新彩廣州」主題，有千架無人機裝點夜空、超13萬發焰火伴隨音樂盛放，為廣州市民打造了一場視聽藝術盛宴。



沙面島是此次煙花匯演的觀賞區域之一，當天18時30分左右，已成功預約沙面觀賞區的市民有序核驗預約票，有市民自帶小板凳「霸頭位」；有市民為小朋友盛裝打扮，迎接這場期盼已久的煙花盛會。

龍年正月初一晚的珠江流光溢彩，20時，白鵝潭上空的千架無人機點亮廣州龍年新春的第一個夜晚。無人機盤旋在波光粼粼的珠江江面上，排列出「巨龍」造型，依次組成木棉花、五羊、廣州塔、燈籠、醒獅等造型。

隨後，千架無人機帶出煙花匯演倒數時刻。「3、2、1！」白鵝潭江面的焰火迸發上空，瞬間綻放，帶出「2024」的字樣。火樹銀花不夜空，時長45分鐘的廣州春節煙花匯演在白鵝潭上空盛大開啟。

本次煙花匯演突出「龍年」「花城」「奮進」「名城」等關鍵詞，共分為四個篇章——「春臨羊城」「活力灣區」「新彩廣州」和「闊步向前」。

「春臨羊城」為煙花匯演的啟幕篇，以無人機表演和「2024」煙花字樣帶出本次煙花匯演的系列展演。「活力灣區」篇章有多彩的花籃造型焰火綻放白鵝潭夜空，6朵紅棉連續怒放；以桃花李花為造型的煙花在夜空升騰，象征著粵港澳大灣區處處繁花盛放。

當高空中打出紅綠交輝的紅棉圖案，煙花匯演進入第三章「新彩廣州」，滿洲窗格般精致的禮花，展現出嶺南文化的新韻味。

隨著煙花盛景漸入尾聲，匯演也來到最終章「闊步向前」，彩虹禮花在珠江之上騰躍，金色巨龍造型煙花閃亮登場，數發燦爛的禮花共同在空中綻放。

市民甘先生和太太帶著兩個女兒來到沙面島觀賞煙花，他說：「12年前，我和太太還是一對情侶，當時我們在馬路邊看著煙花從白鵝潭上空升起。」12年過去，甘先生和太太組成了小家，讓他感慨的是：「女兒們出生以來都沒看過廣州的煙花，今年可以帶著兩個可愛的女兒來沙面看白鵝潭煙花了，感受廣州人的新春盛會。」

沒有預約到觀賞區的市民蔡女士為了和白鵝潭煙花匯演相約，四處尋覓拍攝點，最終，她在海珠區天譽半島花園的26層高樓為廣州春節煙花匯演定格美好瞬間。蔡女士說：「12年後重看煙花匯演，珠江兩岸多了不少高樓大廈，高樓大廈就是這場煙花匯演的背景。火樹銀花照亮珠江兩岸，足以反映廣州這座城市的發展和現代魅力。」

本文獲《羊城晚報》授權轉載

