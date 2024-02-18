煙花插入後腦勺爆炸　河南10歲男童救治5日後身亡　家人網絡尋兇

農曆新年期間，在人們放煙花慶祝闔家團聚之際，河南一名10歲男孩卻在大年初三遭煙花炸傷，於昨日（17日）不治離世。



據《大皖新聞》報道，日前內地抖音平台一條「尋找目擊證人」的帖子引發關注。求助帖稱，2月12日晚上8點20左右，在河南開封市尉氏縣「網紅橋」東北角，永美上和府對面，有人燃放類似「狼嚎」的帶尖頭的煙花，煙花爆炸扎進一個10歲男孩後腦勺導致受傷。帖子稱，孩子的奶奶已經精神崩潰，孩子父母三天滴水未進，請求網民幫忙轉發尋找燃放人。

據悉，受傷的男孩名叫樂樂，樂樂的二姑表示，求助屬實，但是經過幾天的搶救，樂樂沒能救過來，在2月17日下午5點多離世。

樂樂二姑還原事發經過稱，12日晚，侄子一家五口從老家開車回縣城路過事發地，北三環附近的一座新建橋樑，現場有很多人在放煙火，樂樂想給妹妹買吃的，便與爸爸一前一後下車從人行道走向斑馬線。突然從人群中竄出一個類似「狼嚎」的煙花，直插入樂樂的後腦後爆炸。 「他爸聽到砲聲，往後一看，孩子已經躺地上昏迷過去了，一大片血。

「孩子送到醫院，做了三次手術，醫生下了兩次病危通知書，最後沒有搶救過來，親人湊的搶救費都花掉了20多萬。」樂樂二姑說，現場也報警了，但截至目前，還沒有找到兇手。 「那個煙花應該是叫狼嚎火箭類的，肯定要朝天上放的，不知道為什麼朝人群放，縣公安局也在全力幫我們排查兇手，現在一家人都非常傷心，最大的訴求就是盡快找到兇手。」

截止目前，尉氏縣並無相關部門出面回應事件。