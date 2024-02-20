賈玲瘦身50kg《熱辣滾燙》賣破27億　片中跑步瘦身地成東莞打卡點

2月10日大年初一，電影《熱辣滾燙》上映，導演兼主角賈玲因減重50公斤成為話題中心。該片目前已突破27億元人民幣（約28.2億港元），打破影史春節檔劇情片檔期票房紀錄。



與此同時，一段記錄了賈玲一年以來跑步瘦身歷程的短片引發關注。10月11日，東莞市委宣傳部外宣科科長鄧文浩告訴南都記者，「影片裡的場景，幾乎都是在東莞拍的。」目前，東莞石龍的拍攝地已為遊客設定了電影「打卡牆」，足見電影的火爆程度，未來東莞更計劃開闢相關旅遊路線。



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賈玲在東莞石龍沿江西路路段拍攝。（電影《熱辣滾燙》宣傳片截圖）

鄧文浩介紹，為了保障電影在東莞順利拍攝，當地安排了工作人員與賈玲團隊進行對接，「去跟他們看景、看場地，以及討論如何進行人員和器材的配合」。在電影拍攝結束後，賈玲團隊還向他們發來了很長的一段感謝信。

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據悉，在2022年至2023年期間，電影《熱辣滾燙》曾在東莞石龍南岸公園、東城同沙水庫、茶山小樹林取景。

石龍南岸公園始建於2017年，項目起點為石龍東岸大橋，沿東江北幹流由東至西，終點至石龍鎮與石碣鎮交界處，全長約3.6公里。

沿江西路路段位於老城區，屬於「石龍老街」，是石龍鎮作為廣東商貿重鎮的歷史見證，承載了石龍百年發展的歷史記憶。目前，中山西社區果欄正街29號旁設定了電影《熱辣滾燙》「打卡牆」，供遊客參觀打卡。

鄧文浩向南都記者介紹，「石龍把電影裡面表達生活態度的話做成了一面牆，還印了電影裡拳擊沙包的圖案。」，他表示，接下來東莞還將繼續開闢電影裡的其他打卡路線。

東莞成熱門電影取景地？兼具現代化、鄉村場景

在《熱辣滾燙》之外，《美人魚》《奇蹟·笨小孩》等電影都曾來東莞取景。鄧文浩透露，「現在越來越多的電影來東莞拍攝了，因為東莞的場景比較豐富。「我們有傳統的，例如明末清初的場景，也有現代都市類場景，還有鄉村場景。後農業、現代化，各種拍攝場景都能夠找到。」

除了東莞，《熱辣滾燙》還在廣東的其他地區取景拍攝。例如，廣州番禺的市橋關邊路、化龍、石碁，佛山的中山公園、西樵國藝影視城、順德體育中心、陳村體育館、大良華蓋山棧道、高明明城廣場、三水北江大堤等地，以及清遠陽山的北山古寺、七拱鎮舊街等。

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