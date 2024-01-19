陸女星賈玲為新戲喪減50公斤？24歲體重僅48kg：風吹往後退3步！

近日，賈玲主演的電影《熱辣滾燙》正式宣佈即將在來臨的大年初一在全中國上映。她在這部電影會出演一名拳擊手，為了這個角色，她提前一年多開始準備工作，其中就包括堪稱她此生最大的挑戰：「要瘦100斤（50kg）！」



自《你好，李煥英》後，賈玲消失在大眾一年多，就是秘密訓練減肥，一年後她即將以全新面貌和大家見面，說心裏不忐忑絕對是假的。

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在《熱辣滾燙》官宣上映日期的這天，她也在微博寫下自己這一年多來的心路歷程，她坦誠在過去這一年時間裏「我好餓好累，像過了一輩子」、「這部電影我拍了整整一年，春夏秋冬一共四季，開機了五次（因為太累了，所以多了一次）」、「如果路演的時候見到我，有機會能不能上台抱抱我」，從言語中就能感受到她究竟有多苦多累！

即便減重了100斤，目前的體重也許並不是賈玲最輕的體重，她曾經在《飯局的誘惑》裏透露過，24歲以前的自己都是110斤（55kg）左右，所以24歲那年，她決定送給自己一份最好的禮物——希望能擁有一個兩位數體重的自己。後來在她的努力之下，她的體重最輕減到了96斤（48kg）！

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她還記得後來自己有一個走在中央戲劇學院的一條衚衕裏，打着一把傘的她，在微風吹過時，竟然被風吹着往後撤了三步，看大家一副不相信的樣子，她還特意澄清這不是在開玩笑，而是真實發生的！

有網友就扒出了賈玲年輕時候的照片，事實上年輕時候的賈玲擁有一張標準的瓜子臉，儼然是個五官端正眉清目秀的美人胚子！如今賈玲為了新電影減重100斤，用一年時間瘦回了自己年輕的時候，模樣一百八十度轉變，難怪被別人稱作是「整容式減肥」了！

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賈玲拼盡全力拍《熱辣滾燙》這部電影，只希望大家在電影院再次見到她時，能為她感到驕傲。她還表示：「電影裏面有一個過去的我，也有一個新的我，希望她們倆你們都能喜歡」，不管是過去美美的賈玲，還是如今蜕變成蝶的賈玲，大家最愛的依然是她，那個笑聲爽朗、有她在絕對不冷場的賈玲。

【本文獲「Goody25」授權轉載。】