賈玲減百斤著晚禮服、電捲髮圓夢　｢科研女神｣顏寧：陷入刻板美學

隨著電影《熱辣滾燙》的上映，內地女星賈玲爆減100斤（50公斤）一直是春節檔期間的熱門話題。

18日上午，電影發布宣傳曲《一切都來得及》MV，主演賈玲以蛻變前後兩個造型深情獻唱，她也終於完成自己在電影花絮中提到的心願，燙大波浪捲髮、穿晚禮服，十分精緻美麗。不過，中國科學院院士「科研女神」顏寧在微博帳號「nyouyou」發文談自己的觀後感時稱，「又陷入了刻板的美學，之前的賈玲就很美。」一番話再引起內地網民激烈討論。



顏寧寫道，很少看綜藝，近幾年才因為電影知道賈玲，認為她「好有親和力，是一個很自然就會讓人喜歡的人」。她稱，從來不認為體重是任何問題，只要健康就好。

她寫道，當這個MV的彈幕（評論）裏很多評論都為大波浪晚禮服的賈玲驚豔的時候，她卻暗暗嘆氣，認為「這不就又陷入了刻板的審美麼？」從報道中看到、喜歡的是賈玲的意志，為她的成功喝彩。「但之前的她真的就很美，何必用世俗的審美去同化一個有趣的人？」

顏寧的話一石激起千層浪，她自己也在文章開頭表示，這段話「估計會被噴了」。許多網民認為顏寧的這段話才是「刻板影響」，也表示賈玲喜歡、健康就好。也有網民稱，顏寧雖是科學家，但專注自己的領域就好，「她能不能專注自己的領域？幸虧人賈玲是健身瘦下來的，健康著呢。」

網民熱議：



她自己喜歡就行，刻板是別人的評價



什麼叫刻板審美？難道賈玲就只能是肥胖的嗎？她是瘦了，但又不是過分瘦。



這位院士認為賈玲就應該胖胖可愛的，這不也是刻板審美嗎？



覺得嘻嘻哈哈的200公斤女胖子才好笑有喜感其實也是刻板印象吧



賈玲原來的體重絕對對健康有影響，怎麼科學家覺得瘦了不好？



賈玲不是說大波浪長裙是她的夢想嗎，就想瘦下來這麼打扮一次也要被審批



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今年春節檔，《熱辣滾燙》無疑頂級熱片，截止目前「貓眼」數據，《熱辣滾燙》以28.95億領跑。賈玲微博發布的《一切都來得及》MV已有1683萬次觀看量，歌曲由她自己作詞。MV中，她一身黃色晚宴連衣裙，頭髮燙大波浪，與過去的自己對唱：「一切都來得及，你就是這世上最美好的。一切都來得及，現在就開始好好愛自己。」