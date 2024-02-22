全國首宗！廣西婦一年新冠4陽　醫生揭元兇：發病率僅1.5/100萬

廣西柳州一名54歲劉姓女子在短短一年時間內4次染上新冠病毒，令其心態崩潰。近期，為了找出反覆「陽」的根源，她到南寧的廣西醫科大學第一附屬醫院呼吸與危重症醫學科求助，最終，她被確診為Goods綜合症，其為一種發病率僅為約百萬分之一的罕見病。劉女也就此成為國內首宗反覆感染新冠病毒的Goods綜合症患者。



2024年的第一天，許多人還沉醉於元旦假期的喜悅中，可劉女卻再次檢測出新冠病毒感染陽性，達到「一年四陽」。去年1月起，她便無明顯誘因出現咳嗽、咳痰，此後一年間每次隔一兩個月便在當地醫院住院治療，合共5次，期間3度被診斷為新型冠狀病毒感染，多次胸部CT均提示肺部感染。雖然她每次都能在核酸轉陰後出院，但咳嗽症狀總在出院後不久又反覆出現。

「四陽」之後，劉女下定決心找出原因，遂從柳州到南寧求醫。廣西醫科大學第一附屬醫院呼吸與危重症醫學科的王可主任在了解她的病征後，認為「陽」只是表象，背後另有「真兇」。經入院檢查，醫生發現劉女的免疫力水平異常地低，通過詳細詢問病史，得知她2年前曾接受過胸腺瘤手術，半年來還曾患扁平苔蘚、鼻竇炎，經常腹瀉，體重也日漸下降。

經過院方線上、線下疑難病例討論，劉女被確診為Goods綜合症。(南國早報)

通過聯繫這些碎片化的信息，王可發現，劉女的症狀與Goods綜合症十分符合，其為一種罕見的自身免疫缺陷疾病，主要特徵是胸腺瘤和低丙種球蛋白血癥，發病率只有1.5/100萬，由於疾病的罕見性與隱匿性，很容易發生誤診、漏診，導致患者因嚴重的感染而死亡。

果不其然，劉女最終被確診為Goods綜合症，據了解，目前Pubmed數據庫（生物醫學文獻數據庫）報道的新冠病毒感染合併Goods綜合症患者僅8宗，而反覆新冠病毒感染的Goods綜合症患者僅1宗。截至2024年2月18日，劉女是國內首宗反覆新冠病毒感染的Goods綜合症患者。

而在醫護團隊對症下藥後，劉女的症狀在十多天後完全好轉，並順利康復出院，惟後續仍需每月注射丙種球蛋白增強機體免疫力。

王可介紹，多數Goods綜合症患者在40至70歲之間發病，無關性別。儘管該病在1954年就被首次發現，但其發病機制至今仍未明。不過近10年來得益於臨床醫生的認識提高、免疫球蛋白替代治療的普及、各種抗微生物藥物的廣泛應用以及更好的支持性治療，使得該病的死亡率有所下降。