獲工程質量最高獎「魯班獎」　宿遷醫院大廳坍塌　評選辦公室調查

江蘇宿遷市第一人民醫院門診大廳頂棚周二（20日）晚上突然坍塌，幸未造成人員傷亡，事故原因正在調查中。而事後輿論關注點落在工程質量上，因宿遷市第一人民醫院項目曾獲評中國建設工程「魯班獎」國家優質工程，實現該市零的突破。據悉，魯班獎是中國建設工程質量的最高獎，工程質量應達到國內領先水平。對此，魯班獎評選辦公室工作人員周四（22日）表示，已經關注到事件，肯定會調查相關情況。



公開資料顯示，宿遷市第一人民醫院是當地唯一一所公立三級甲等綜合醫院，佔地面積330畝，建築面積26.5萬平方米，總投資20多億元（人民幣．下同），2016年7月19日正式運營。工程總體取意「生命之河，希望之舟」的設計靈感，以住院樓做帆，門急診、綜合樓做舟，象征生命的希望。其先後獲得國家QC小組一等獎等多項殊榮、3A級安全文明標準化工地、第三批全國建築業綠色示範工程、江蘇省揚子盃工程獎、北京市結構長城盃金獎、上海市優秀設計獎、江蘇省建築業新技術應用示範工程，國家專利3項，省級工法2項等多項殊榮。

而據「中國建築業官網2016-2017年度第一批中國建設工程魯班獎（國家優質工程）覆查工程名單」顯示，宿遷市第一人民醫院在序號106上，申報單位是中鐵建設集團有限公司，推薦單位是中國鐵建股份有限公司。據2018年8月《宿遷市市本級政府投資建設項目代建管理暫行規定》，獲得魯班獎、揚子盃工程優質質量獎的項目，可分別給予代建單位項目決算節餘資金的15%、10%的獎勵金。代建單位獎勵金累計不得超過代建管理費的10%，且不得超過項目決算結余資金，總金額不得超過100萬元。

事實上，今次並非垮塌建築與魯班獎的第一次扯上關係。2016年，江西豐城電廠一在建項目發生坍塌事故，施工方就曾獲魯班獎，而再早的2012年，魯班獎獲獎工程安徽銅陵長江公路大橋亦被爆出存在嚴重質量問題。目前該獎項暫無撤銷的案例，魯班獎評選辦公室相關負責人表示，會根據情況處理，而目前來看，已有的這些突發案例與魯班獎並沒有實質關係，所以他們越來越慎重，會做大量核實的工作，也會請專家到現場看。

至於事故原因，醫院工作人員表示，垮塌為惡劣天氣所致，因為下的是多年不遇的凍雨。資料顯示，事發當日宿遷的氣溫是-1℃至0℃，東北風3至4級。此前一天宿遷的氣溫是0℃至6℃，東北風3至4級。一位建築行業資深人士表示，如果是極端天氣，確實會有可能造成坍塌。他提到，其實他們在建設設計的時候，格外需要考慮的就是極端天氣，主要是風荷載和雪荷載，因它們會發生變化；若沒有考慮到這種極端天氣，一旦面臨就有較大風險。

宿遷市應急管理局相關工作人員則表示，原因仍在調查過程中，將盡快對外公布。