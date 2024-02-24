杭州—上海航線重開：飛行時間短至28分鐘還有早餐　乘客打卡體驗

時隔20多年後，浙江杭州至上海的民航航班重新開啟，周五（23日）淩晨至早上，從上海浦東國際機場飛往杭州蕭山國際機場的MU5439航班，以及由杭州蕭山國際機場飛往上海浦東國際機場的MU5440航班先後起飛，其實際飛行時間最短只需28分鐘，且還包早餐，吸引不少人專門「打卡」乘坐。



受天氣等因素的影響，原計劃周四（22日）晚上23時45分起飛的MU5439航班，延誤至周五淩晨0時25分起飛，起飛後沿杭州灣北岸飛行，於淩晨1時04分落地。至於MU5440航班，則於6時24分起飛，6時52分到達，實際飛行時間不到半個小時，只需28分鐘。值得一提的是，考慮到從杭州飛往上海的航班時間較早，航班還為乘客準備了簡單的早餐。

據負責營運滬杭航線東方航空工作人員介紹，滬杭航線去程航班MU5440計劃早上6時15分從杭州起飛，7時20分到達上海浦東國際機場；回程航班MU5439計劃23時45分從上海浦東起飛，淩晨1時15分到達杭州。（「都市快報」微信公眾號）

價格方面，單程經濟艙票價為170元（人民幣．下同），加上機建燃油費一共260元，比起高鐵二等座70多元的票價還是貴了不少。不過這無阻一眾航空愛好者「打卡」。

為了體驗滬杭航線恢復後的首個航班，來自杭州的小馮專門先坐高鐵到上海，然後坐地鐵跨越了大半個上海，趕到浦東上機。曾在上海讀書的他稱，自己聽長輩說過杭州舊機場筧橋機場曾有飛上海的航班，但當時自己還是小孩子，沒坐過，一直覺得挺遺憾。而他已體驗過各種往返杭州與上海的交通方式，甚至還嘗試過從上海坐巴士、地鐵一路換乘回杭州，唯獨沒有體驗過航空的方式，因此聽到航線重開後趕緊買了第一班的票體驗。

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據他觀察，同時在登機口候機的旅客數量有幾十人，當中還有人帶了一大包迪士尼紀念品，對方剛好在上海迪士尼樂園看完煙花表演，然後坐飛機回杭州。乘客陳先生則是從西寧回杭州，他先買了到上海浦東的機票再轉機，原因是西寧到杭州的航班不太多，價格也比較貴，現在相對便宜，感覺也挺方便。

部分網民不解，杭州與上海距離這麽近，坐高鐵都用不了一個小時，為什麽還要開一條飛機航線？事實上，滬杭民航航線有着悠久的歷史，第一架民航客機早在1957年1月1日9時30分，就從上海起飛，降落在杭州筧橋機場，其為革新式106螺旋槳飛機。雖然兩地之間有鐵路、公路和水路等多種交通方式，但都耗時都比較長，飛機是耗時最短的交通方式，因此此後數十年，滬杭航線持續營運。

杭州筧橋機場原貌。（「都市快報」微信公眾號）

而進入21世紀後，隨着滬杭甬高速公路等交通幹線的建成，坐火車、汽車到上海的時間大幅縮短。加上蕭山機場啟用後，開辟了更多的國內和國際航線，坐飛機往來杭州與上海的乘客需求越來越少了，滬杭航線遂停運。

然而，考慮到前往浦東轉機旅客的需求，滬杭航線重開，這樣乘坐杭州至上海的航班到達浦東機場，中轉時間更加充足，可以選擇的國際航班也更多，停留兩三個小時即可轉機前往阿姆斯特丹、羅馬、莫斯科、馬德里、巴黎、洛杉磯、迪拜等地。