遊大馬因車票超賣被趕落大巴　旅遊博主哭訴：還要給司機塞紅包

近日，中國旅遊博主「Amakusakiko」從馬來西亞檳城準備搭巴士前往吉隆坡，不過卻因為巴士公司超賣車票而被趕下車，且對方沒有提供任何補償方案，還要求她給下一班司機塞個紅包才行，令她大感委屈，為此差點就錯過返回中國的班機。



Amakusakiko在社交平台「小紅書」分享事發經過，據介紹，當時她準備搭巴士前往吉隆坡，然後在前往吉隆坡國際機場上機，結果因為巴士公司超賣車票，她被直接趕下了車。而且，巴士公司的工作人員沒有讓她搭乘下一班車，甚至也沒有向她賠償或安排另一趟巴士，令她大感委屈，當場灑淚。

由於距離航班起飛只剩約7小時，Amakusakiko決定改變計劃，購買前往怡保的車票，並從當地乘搭網約車前往吉隆坡國際機場，幸好最終趕上班機回國。

她表示：「當時工作人員踢了一頓皮球，給了兩個方案，要麽買下午4時的票，要麽讓我給下一班2時的司機塞個紅包，我和他們吵了很久，發現沒有用，我哭得很兇，但更多是委屈而不是慌張。」

她又感謝過程中遇到的所有車主，並提到經此一事後，自己感覺長大了，不再以情緒示弱以試圖綁架他人，以讓他人幫助她或負責，又指這是她獨遊所訓練的技能，「已經很好了，我能做的都做了，我因為沒有被丟下這輛車，然後把情緒發泄給當場任何一個工作人員，然後我一時間就訂了去怡保的車票」。

她還建議大家不要線上買馬來西亞的巴士票，KTM要提前買，跨城市的巴士應該在趕飛機前至少一天預訂。她最後要求馬來西亞網友無需對她表示抱歉，並指馬來西亞很好，遇到的人都很好。