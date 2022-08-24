旅遊博主景區坐轎上山慘遭網暴　轎夫盼遊客光顧：靠抬轎賺錢養家

近期，內地有旅遊博主在重慶某景區僱人抬轎上山後遭網暴，被指是花錢踐踏轎夫的尊嚴。

事件引起輿論爭議，有人提出，若遊客都不花錢坐轎，轎夫又如何掙錢謀生養家。



旅遊博主在片中介紹，自己在重慶武隆區天生三橋景區遇到抬轎（當地稱為滑竿）上山的轎夫，他在一旁休息了半個小時，只見來往的遊客雖多，但滑竿師傅一個客人都沒有，於是他決定花錢僱人抬轎。

他與滑竿師傅攀談得知，很多年輕人都不敢坐滑竿，怕在網上社交平台上被人責罵，現時的生意很差，一天最多只能拉兩個遊客上山。中途休息時，師傅又透露其兒子馬上大學畢業，他要多賺點錢。

旅遊博主在景區內僱人抬轎上山。（影片截圖）

在社交平台上，大部分網民對「坐轎上山」的指責表示不屑。有網民稱，滑竿師傅在家中做農活，肩挑背扛，分量也不輕，但滑竿是兩個人抬一個人，對於他們來說相對輕鬆，「一個花錢坐轎，一個憑力氣吃飯，有什麼不對？」、「你不花錢坐轎，他怎麼掙錢謀生？」。

該景區的工作人員稱，景區對抬轎人員實行統一管理，有准入機制，主要招收景區附近身體素質較好的農民，為他們提供一個就業平台。同時，景區要求轎夫和遊客自行商量價格，視乎遊客是選擇全程坐轎抑或半程，或視遊客體重情況而定，但規定一趟不得超過400元（人民幣，下同）。

工作人員稱，景區只負責安全，不會收取轎夫任何費用。據介紹，遊覽天生三橋景區，正常成年人步行約需一個半小時，抬轎服務主要是針對長者、兒童及有需要的遊客，「因媒體報道了我們景區轎夫的真實情況後，現在也有年輕人出於善意坐轎，能讓轎夫們多點收入」。

滑竿師傅稱，自己曾抬過200多斤重的客人上山。（影片截圖）

在該景區從事滑竿服務的倪師傅，是當天拉旅遊博主上山的師傅之一。

倪師傅表示，他是家中主要的勞動力，既要供養七旬的父母，又要照顧仍在讀書的子女。妻子是農村婦女，收入有限，而他在景區抬滑竿，月薪有3000至4000元，對於農村家庭來說比較可觀，「肯定想大家都來坐，個人工作掙錢得嘛」。

轎夫都希望遊客多多光顧。（影片截圖）

據悉，全國多個景區都有轎夫的存在。轎和觀光車、索道、纜車並用，也是當地旅遊交通的重要組成部分。三清山景區轎業公司負責人稱，2000年後，該景區遊客愈來愈多，轎夫也隨之增多，一度多達500多人，當時不少轎夫還因為爭奪客人打架。

2005年前後，所有轎夫由轎業公司管理，負責培訓轎夫。負責人稱，培訓主要是服務遊客、安全事項等方面。目前，轎夫公司有一百多個轎夫，年齡都是40歲以上，由於景區附近的就業機會不多，很多人都想通過這種方式增加家庭收入，「因為轎夫是上一周班，休息一周，所以對部分轎夫來說，算是兼職工作」。