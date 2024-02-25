杭州賓利男暴打寶馬男　律師淡定抽煙阻止獲激讚　比亞迪：獎20萬

近日一段「賓利司機行兇傷人」影片在網絡流傳，影片可見一名駕駛賓利（Bentley）的司機手持尖銳物體，多次向駕駛寶馬（BMW）司機捅劃，並將其打倒。杭州警方25日（周日）發通報證實事件發生在當地一處高架橋上 ，涉案疑犯已被刑事拘留。



在影片中，一位路過的比亞迪司機停車勸架，更用半個身體護住傷者，不讓打人者繼續施暴，過程中還淡定地抽煙，獲得網友激讚。內媒報道指該比亞迪司機是一名律師，該律師更現身講述事件經過。比亞迪隨後宣布對該律師的車輛終身免費維修保養，並獎勵20萬元（人民幣，下同）。



路過的比亞迪司機停車勸架，過程中還淡定地抽煙（點圖放大）：

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內媒《潮新聞》報道，事件中見義勇為的人是浙杭律師事務所的孫子見律師。孫子見接受採訪時回憶稱，在22日下午2時30分左右，他剛辦完案回家。車輛行駛在錢塘快速路上時，他看見前車都轉道向左邊車道行駛。靠右的一側，路面上躺了一個人，另一個站著的人正在對其施暴。

孫子見形容：「施暴的人用腳踩傷者的頭，下手還挺狠的，躺地上的當時已經沒有反抗能力了，好像意識不是很清醒」。由於在高架橋上，車速較快，而傷者是橫著躺的，頭部已經幾乎靠近左側車道，他十分擔心傷者的安全，便決定下車幫忙。

孫子見稱：「下車之後，我就去阻止，讓打人那個人退後。但是他說，他們是兄弟，我說那也不能這麼打，但那個人態度就有點衝，質問和我有啥關係」。眼見勸阻無效，孫子見彎腰，用半個身體護住傷者，不讓他繼續再施暴。接著，孫子見打了報警電話。看到此情境，打人者開車駛離。

事件中見義勇為的人是浙杭律師事務所的孫子見律師。（南方日報）

孫子見又說，期間一位特斯拉車主同時也報了警，而另一位比亞迪車主幫著他一起，將傷者轉移到自己車的後座上，等待警員和救護員到來。

孫子見在25日才知道，事發當天打人者手上還有茶刀。他表示：「我當時就著急救人，根本沒注意到對方有刀，我以為就是兩人開車鬥氣。如果我知道他有刀，還是會幫忙，只是阻攔方式會更加警惕一些」。

孫子見說：「說我是英雄、見義勇為，有點不好意思，我沒覺得有啥，這是應該做的。」

「賓利司機行兇傷人」影片在網絡流傳：

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比亞迪：獎勵20萬元

25日下午，比亞迪集團品牌及公關處總經理李雲飛在微博表示，比亞迪決定對孫子見的車輛終身免費維修保養，並獎勵20萬元。公司正在考慮設立「比亞迪車主正能量及見義勇為獎」，對正能量及見義勇為車主給予5-20萬元的獎勵。

據早前報道，杭州警方25日發通報稱，事件雙方當事人侯某仁、侯某彬為表兄弟（均安徽籍，在杭州經營物流業務 ）。因經營糾紛，2月22日下午2時許，侯某仁（39歲 ）得知其表弟侯某彬（32歲 ）在銀行欲凍結公司帳戶後，從公司駕車趕往銀行，隨身攜帶茶刀。期間，侯某彬開車離開，故侯某仁駕車追趕，在錢塘快速路上將侯某彬駕駛的車輛別停，並持茶刀對侯某彬進行毆打。經送醫治療，侯某彬無生命危險。

疑犯侯某仁同日被捕，因涉嫌故意傷害罪，於次日被依法刑事拘留。目前，案件正在進一步辦理中。