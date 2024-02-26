江西推進婚俗改革　彩禮不超過3.9萬元　子女可優先入學

《中國青年報》報道，江西崇義縣近日出台「零彩禮」「低彩禮」等家庭禮遇機制，彩禮不超過3.9萬元，子女可優先入學，意在推進婚俗改革。



據報道，「零彩禮」「低彩禮」夫妻、「零彩禮」「低彩禮」岳父母為禮遇適用對象，規定「零彩禮」「低彩禮」標準為：男方給女方的聘禮、禮金為零或不超過3.9萬元人民幣（不含返還禮金和嫁妝折價）。

江西推進婚俗改革，｢零彩禮｣｢低彩禮｣夫妻子女可優先入學。（示意圖 / vcg）

根據相關舉措，「零彩禮」「低彩禮」夫妻的子女（含農村戶口）持禮遇卡可在學前、義務教育階段，在全縣範圍內按照第一順序擇校入學。其他福利包括景區免門票、免費健康體檢、免費乘坐公交車、享受婚禮宴席8.8折優惠等。

此前央視新聞指出，聘金作為中國婚嫁領域的傳統習俗，但近年來聘金數額持續走高，糾紛案件數量上升，甚至出現因聘金返還問題引發的刑事案件。

針對因為彩禮引發的紛爭，官方多次發聲希望能整治這種亂象。最高人民法院近日草擬前述「規定」，禁止藉婚姻索取財物。「規定」明確三類情形給付的財物，不屬彩禮：一、婚約一方在節日、生日等有特殊紀念意義時點給付的價值不大的禮物、禮金；二、婚約一方為表達或者增進感情的消費性支出；三、其他價值不大的財物。

對於已給付的聘金，也明確三類情況可要求返還，包括未辦理結婚登記、已辦理結婚登記但未共同生活，及聘金給付導致給付人生活困難等。

2020年9月26日，河南省商丘市夏邑縣第三屆零彩禮集體婚禮現場。（視覺中國）

如果雙方已辦理結婚登記但共同生活時間較短，並且聘禮數額過高，又或者雙方未辦理結婚登記但已共同生活，法院可根據彩禮實際使用及嫁妝，綜合考慮聘禮數目、共同生活及孕育情況、雙方過錯等事實再結合當地習俗，確定是否歸還，以及歸還的具體比例。

民政部社會事務司司長王金華表示，民政部將持續深化婚俗改革，大力倡導簡約適度婚俗理念，繼續與相關部門一起做好高額彩禮等婚俗陋習治理，努力滿足人民群眾對美好生活的期待。