少女自稱遭湖北警察警局內強姦　事發時未成年　多次報警未獲處理

2月26日，內地一名女孩在網絡發影片實名舉報，稱自己在2023年8月在武漢黃陂區一間派出所內遭到吳姓警察的強姦，當時她還未滿18歲。這名女孩稱，她事後多次報警，但一直未得到處理。

2月26日下午，盤龍城經濟開發區派出所工作人員證實，該所的確有一名叫吳某的民警，對於網上關於吳某的舉報，工作人員稱「不信謠，不傳謠」。26日下午，武漢市公安局黃陂區公安分局網安大隊工作人員表示，會進行調查核實。



影片中，這名女孩手持身份證自稱叫于某軒，稱實名舉報武漢盤龍城經濟開發區派出所民警吳某，於2023年9月在派出所辦公室對她進行强暴，而當時她未成年。

女孩稱吳某還曾受賄、打人。于某軒手中的身份證顯示，她出生於2005年12月。于某軒表示她反映的情況如有編造陷害，願意承擔法律責任。她稱，舉報不是為了要錢，僅希望有單位能受理此事。而且她稱曾多次報警，還發出了在網絡舉報反映的截圖，顯示「市公安局辦理中」。其稱，吳某還電話威脅她，目前此事一直沒有得到處理。

2月26日下午，內媒《縱覽新聞》聯繫該派出所，工作人員證實該所確實有一名民警叫吳某，但針對網上的舉報，工作人員則稱「不信謠，不傳謠」，如要了解情況，需持證件到派出所。

26日，武漢市公安局黃陂區公安分局工作人員表示，還沒有關註到網絡上對民警吳某的舉報，會把此事反映給網安大隊。隨後，黃陂區公安分局網安大隊表示，會對此事進行調查核實。