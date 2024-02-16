台網紅｢晚安小雞｣高額月收入曝光！法院稱他擬造假強姦摘器官影片

台灣網紅「晚安小雞」前往柬埔寨開直播，自導自演在詐騙園區內遭到襲擊並一度失聯，如今西哈努克省初級法院裁定，「晚安小雞」和「阿鬧」犯下煽動製造社會動亂罪，判處兩年有期徒刑，每人罰款400萬柬幣（約合7600港元）。法院更披露，「晚安小雞」來柬埔寨目的是為了拍攝關於人口販賣、凌虐、強姦和人體器官交易的造假影片。消息一出，引發許多台灣網民也很憤慨，希望柬埔寨當局能夠嚴懲他們。



台媒報道，有台灣網民根據「晚安小雞」在YouTube的粉絲計算，晚安小雞光是YouTube頻道收入，一個月就有50萬新台幣進帳，還不包含晚安小雞在百貨商城賣東西的所得。



柬埔寨官方表示，兩人刑滿後才能驅逐出境。（Facebook@cambodiapolice）

該網民分析，晚安小雞經常在YouTube頻道開直播分享超自然現象的探險影片，共有12.9萬粉絲，而他將訂閱制分成三個等級，一般會員是「雞蛋糕」，月繳75元台幣，每月可看2部影片，有專屬留言貼圖；第二種是「雞蛋糕經理」，月繳300元台幣，每個月4部影片加專屬留言貼圖；最高等級則為「雞蛋糕董事長」，只要月繳1000元台幣，不只享經理會員的待遇，訂閱滿6個月還可以加入專屬群組。

雖然晚安小雞的很多粉絲都只是一般會員「雞蛋糕」，但從YouTube頻道訂閱數12.9萬來看，粗估月入50萬新台幣起跳。

晚安小雞每個月都至少有50萬新台幣進帳。（youtube截圖）

為追求流量不擇手段 法院：擬拍攝與強暴和人體器官交易的造假影片

柬埔寨初級法院近日裁定「晚安小雞」犯下煽動、製造社會動亂罪，判處兩年有期徒刑，每人罰款400萬柬幣（約新台幣30896元），刑期結束後才能被驅逐出境。

據了解，柬埔寨官方更公布兩人的姓名。《柬中時報》報道，西港（西哈努克）省初級法院法官裁定，「晚安小雞」本名陳能釧（31歲），「阿鬧」本名魯祖顯（34歲）來柬埔寨目的是為了拍攝關於人口販賣、凌虐、強姦和人體器官交易的造假影片。

西哈努克省初級法院稱，兩人在當地時間2月12日晚間在「晚安小雞」臉書粉絲團直播展示自己在一棟大樓被保全發現、毆打。隔日，前往西港唐人街再次直播，「晚安小雞」在鏡頭前上演慌張逃跑，並且聲稱自己被人追捕和呼喊求救。

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經過審訊後，法官援引刑法，裁定兩人犯有煽動製造社會動亂罪，處以兩年有期徒刑，罰鍰400萬柬幣，刑期結束後才能被驅逐出境。

晚安小雞與阿鬧15日在記者會中下跪認錯，希望柬埔寨當局能給予機會，讓他們拍攝真實的柬埔寨，並利用其自身流量「洗白」，讓外界知道柬埔寨的治安非常良好。不過，西哈努克省省長郭宗朗堅定表示，兩人犯下嚴重錯誤，不能只是口頭訓斥，根據柬埔寨法律規定，必須承擔法律後果。

針對兩人的誇張行徑，不少台灣網民也湧至西哈努克省省長郭宗朗Facebook下方留言，希望柬埔寨當局嚴懲，讓他們能記取教訓。

不少網民湧至西哈努克省省長郭宗朗Facebook下方留言：