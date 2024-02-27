依賴網絡語言惡果？調查揭內地青年詞窮　逾半受訪者認表達能力降

內地年輕人易詞窮？近日，一項調查顯示，逾半受訪的內地青年坦承語文表達能力下降，近半自認詞彙匱乏且表達單一。分析認為，這是閱讀量少和依賴網絡語言、表情符號所致。



據中青網「新聞派」報道，00後的李思超是江蘇南京某大學的研究生，但每逢交報告，如何就老師針對報告內容的提問答覆，成為令他倍感頭痛的問題，「有時話就在嘴邊，但不知道怎麼說，磕磕絆絆的，顯得底氣不足」。

而95後的北京青年張然則難忘就業後首次做簡報的經歷，他表示，雖然已經認真準備，但發言時一度大腦空白，即使腦內有許多零碎的詞彙，但就是連不成完整句子，為此卡頓好幾次，更時常提筆忘字，只能求助網絡。

近日，中國青年報社社會調查中心聯合問卷網發布的一項針對1333名青年的調查發現，高達53.3%的受訪者坦承語文表達能力下降，也有47.1%的受訪青年感覺詞彙量匱乏、表達單一。

高達53.3%的受訪青年坦承語文表達能力下降。（VCG）

對此，暨南大學中文系副教授鄭煥釗分析，部分年輕人語言文字表達能力下降，反映網絡時代「文字失語」的現實問題。他解釋，在讓生活更便捷的同時，網絡科技也對人們的思維方式、價值觀念及表達方式等產生深層影響。他認為，應重視年輕人的「詞窮」問題。

至於詞窮的原因，前述調查顯示，54%受訪者認為是閱讀量少、表達能力弱化；53%認為過度依賴網絡語言和表情包而缺乏創造力；52.1%認為是碎片化瀏覽訊息，難以形成系統思維。至於如何扭轉，58.4%受訪者認為要加強閱讀；57.5%建議注重獨立思考和邏輯思維能力訓練；55.7%主張打破碎片化、速食化獲取資訊的習慣；46.9%主張多參與離線面對面交流；39.5%主張注重表達教育，提升表達能力；20.3%主張辯證看待和使用網絡流行語。