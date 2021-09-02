官媒批「重視頻輕文字」現象　籲少用「表情包」及網絡流行語

針對「yyds」、「絕絕子」等網絡流行語的出現，官媒《新華社》主辦《新華每日電訊》周三（9月1日）發表評論文章稱，「文字失語」已經成為一個越來越需要重視的社會問題，並直指這是「重視頻輕文字」帶來的惡果。文章又呼籲少看脫口秀，戒除對網語、省略、表情包的依賴，多用完整的文字表達，



「yyds」（永遠的神）等網絡流行語被年輕人追捧。（搜狐網）

這篇題為《不用「yyds」「絕絕子」就不會說話了？》的評論文章先是引用中國青年報社會調查中心聯合問卷網一項調查指，在2002名受訪者中，76.5％的受訪者感覺自己的語言越來越貧乏。在豆瓣小組「文字失語者互助聯盟」中，也有約14萬名受「文字失語」困擾的網友集結一堂。

根據文章給出的定義，「文字失語」是指失去自如地用文字表達想法的能力。病症之一是在社交平台群組、朋友圈、論壇上常常很活躍，借助表情包、梗、流行語、省略語來表達，離開這些社交平台裝置和網絡流行語便不會說話。

文章又指出，這是「重視頻輕文字」的電子媒介裝置依賴帶來的問題，「停思，無思，文字斷片。」而依賴梗、表情包、流行語的人之所以「失語」，是因為失去了思考過程和文字的自我生成能力，因此必須有意識地跳出那種裝置依賴，訓練自身在思維中主動去生成語言和文字的能力，才能治好文字失語症。

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文章建議從三個途徑戒除電子媒介裝置，恢復文字自我生成能力。首先是多讀紙質書少看視頻，創造默讀和靜觀的主動思考空間，因為視頻不是用來學習和思考，而是娛樂和消遣、「不能被那些娛樂你感官的短視頻給廢了。」而默讀的孤獨性和理性思考，有助於建構「理性自主的自我」。

其二是「多創造機會自己去秀，少看脫口秀」，文章稱，看脫口秀只是娛樂，並不能提高文字表達和交流欲望，哄堂大笑中甚至會壓抑表達，「語言乾癟，張口就那麼幾個詞，牛啊，yyds，說明缺少文學的豐富閱讀。」

文章最後一個建議是戒除對網語、省略、表情包、奶化語言的依賴，呼籲多用完整的文字表達，不要把碎片化的朋友圈狀態、微博當成表達，養成把想法寫成長文字的習慣。