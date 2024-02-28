甘肅社火表演隊伍遭車輛衝撞11人傷　司機涉酒駕被警方控制

2月24日，甘肅定西市有小型客貨車撞向社火表演隊伍，11人受傷，有傷者腦部出血，部分人骨折。經查，肇事司機李某酒後駕駛釀禍，事後已被警方控制。



定西市安定區李家堡鎮人民政府介紹，當地的社火表演一般在正月十幾號開始表演，參加社火表演的隊員穿著演出服裝，一邊敲鼓一邊跳舞，起霧山社火隊的隊員有年輕人，也有年齡大的，當地很多人都喜歡看李家堡起霧山社火隊的表演。

知情者指，事發於凌晨時分，社火隊伍當時已列隊完畢，正準備去市區表演，「表演的人在前面走着，他從後面撞過來，撞傷了十幾個，有一個撞得輕沒去醫院，被撞的都是女子，十幾歲、二十幾歲的」。

安定區政府通報，事發於2月24日凌晨5時17分，司機李某駕駛小型客貨車前往安定區西水灣小區配送蔬菜，行至安定區正龍路路段時，撞向前往玉湖公園表演的李家堡鎮社火隊隊員。

定西市公安局安定分局交警大隊到場處置，將傷者送院檢查治療。經診斷，1名傷者腦部輕微出血，3名傷者輕微骨折，其餘7名為輕微皮外擦傷。經鑒定，肇事司機李某血液中乙醇含量為68.51mg/100ml，屬飲酒駕駛機動車。

目前，所有傷者傷情穩定，1人已出院；肇事司機已被公安機關控制，事故正在調查處理。

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社火是中國民間一種傳統慶典活動，也是高台、踩高蹺、跑旱船、舞獅、舞龍，秧歌等等的通稱，流行於中國北方和南方部甘分地區。每年春節，各鄉村群眾自發組織社火活動，規模從幾十人到上百人，包括鑼鼓手，舞獅等。

經歷史發展，社火已不僅指傳統節日舉行的民間遊樂活動，還用作民間節慶日所有遊樂活動的總稱，傳統節日、廟會等，都可以組織社火活動。