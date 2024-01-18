影片瘋傳｜肉舖老闆送貨　失控自撞「90度噴飛」衝破護欄墮橋亡

內地發生驚悚車禍！



廣西一名肉舖老闆清晨送貨，沒想到疑似開太快，沒注意到道路縮減，失控擦撞人行道後，整輛車失控墮橋，送醫宣告不治。

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據《新京報》等多家內媒綜合報道，廣西河池市大化縣發生恐怖的墮橋意外！

一名54歲陸姓司機，16日清晨6點多在河南路由南往北行駛，沒想到從平面道路開進橋樑入口時，疑似天色昏暗，加上道路縮減而且路面沒有畫引導線，導致車輛右邊前輪擦撞人行道，下一秒整輛車直接往左失控大轉90度，接著整輛車衝破護欄後直接墮橋。

目擊者形容，當時他開車跟在後方，沒想到看到車子突然左轉衝破護欄墮橋，由於天色非常昏暗，一時之間根本不知道發生什麼事，只能趕快打電話報警。

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司機的家屬表示，他來自大化縣貢川鄉，平常經營肉舖，當時是開車去送貨，沒想到遇上劫難。

大化縣交警部門人員表示，事故發生之後，警方和醫護人員迅速趕到現場展開救援工作，經醫護人員現場搶救，陸姓男子因為傷勢過重不幸身亡，至於詳細的事故原因，目前還在調查當中。

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