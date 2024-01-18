影片瘋傳｜肉舖老闆送貨 失控自撞「90度噴飛」衝破護欄墮橋亡
撰文：中天新聞網
出版：更新：
內地發生驚悚車禍！
廣西一名肉舖老闆清晨送貨，沒想到疑似開太快，沒注意到道路縮減，失控擦撞人行道後，整輛車失控墮橋，送醫宣告不治。
點圖放大瀏覽涉事影片截圖：
+13
據《新京報》等多家內媒綜合報道，廣西河池市大化縣發生恐怖的墮橋意外！
一名54歲陸姓司機，16日清晨6點多在河南路由南往北行駛，沒想到從平面道路開進橋樑入口時，疑似天色昏暗，加上道路縮減而且路面沒有畫引導線，導致車輛右邊前輪擦撞人行道，下一秒整輛車直接往左失控大轉90度，接著整輛車衝破護欄後直接墮橋。
目擊者形容，當時他開車跟在後方，沒想到看到車子突然左轉衝破護欄墮橋，由於天色非常昏暗，一時之間根本不知道發生什麼事，只能趕快打電話報警。
【延伸閱讀】重機女網紅車禍亡 拋飛近百米遺體掛護欄死狀恐怖 車友竟即失聯（點圖放大瀏覽）：
+10
司機的家屬表示，他來自大化縣貢川鄉，平常經營肉舖，當時是開車去送貨，沒想到遇上劫難。
大化縣交警部門人員表示，事故發生之後，警方和醫護人員迅速趕到現場展開救援工作，經醫護人員現場搶救，陸姓男子因為傷勢過重不幸身亡，至於詳細的事故原因，目前還在調查當中。
女司機停車場忘記拉手掣 飛身撲救失敗 呆望車子「直撞保時捷」內地男開車玩手機下秒撞飛騎電單車婦人 下車查看驚呼：是我母親訪台日本旅客數字激減 神戶美女揭恐怖經歷：差點被電單車撞死台灣奧迪妹醉駕撞死好媽媽 竟還拍片「爆粗」零悔意 市長也震怒
延伸閱讀：
快訊/高屏大橋47歲女墜落卡攔沙壩！大批消防派艇成功救援送醫治療
【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】