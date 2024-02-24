瀝心沙大橋倖存者頸部骨折奇蹟生還　斷橋時眼前一黑：來不及煞車

2月22日清晨5時31分左右，因船員操作失當，一艘廣東佛山籍集裝箱船空載觸碰瀝心沙大橋橋墩導致橋面斷裂，4輛車和1輛電動摩托車從斷裂處墜落，其中兩輛落水。該事故造成5人死亡，2人在醫院救治，目前生命體徵穩定；肇事船舶一名船員輕微傷。



中山大學附屬第一醫院南沙院區收治3名傷患，包括貨車司機李亞有和坐在他副駕的生意夥伴，他們從高空墜落傷，李亞有頸部骨折，包括不同程度的骨折、軟組織挫傷等，目前生命體徵基本平穩，兩人皆意識清醒，能說話與進食。



李亞有今年52歲，為此次事件中掉在船上的貨車司機。他回憶，當時駛上瀝心沙大橋時，有緩慢的坡度，並不能直觀瞭解前路情況。駛過坡度，突然前路一片漆黑，他看不到路面，「因為船把路燈撞斷了。」

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倖存司機：先掉落在一輛車上緩衝，起來發現掉在滲水的船艙

意識到危險，李亞有猛踩剎車，但已來不及，貨車載著兩人從橋上掉下去。掉落的過程，他回憶，當時他心想完了，一直念叨「保佑我吧！保佑我吧！」。求生欲讓他和副駕拼命抓緊方向盤，同時，他們把身子側向一邊，避免在巨大的撞擊中，方向盤插進身體擊傷心臟。

安全帶拖住了他們，沒有被甩出去，更出乎意料地是，貨車掉在一輛車上，做了一些緩衝，同時車門被撞開。李亞有和副駕駛害怕還有車輛從橋上掉下砸中他們，立刻爬出車廂，發現他們掉落在滲水的船艙中。妻子接了電話，李亞有對她說，「船撞斷了橋，我掉在了船上。」

環顧四周，他和副駕置身於滲水的船艙里，兩人的手機都消失無蹤。他們問船上的人借來手機，給妻子打電話。那時是早上6點。

而後，李亞有接過船上人扔來的繩子，和副駕爬上船的高處，爬了將近八九米，又覺得高處危險，便往下爬到沒有進水的安全地方，他才放下心來。身體的疲累和脖子處的疼痛後知後覺地襲來，他直接躺在了船上，不再動彈，直至救援人員的快艇把他接走。

李亞有妻子李女士回憶起來，還是餘悸猶存，「那麼高掉下來，大難不死，嚇死了」，還講述丈夫逃生過程時她說，「他很冷靜，腦子轉得很快。」她對丈夫能脫險感到慶幸，「這是一個奇蹟。」

李女士稱，丈夫目前脖子骨折戴上了護頸，逃生的時候卡到了腳踝，有擦傷，腫了，但只是皮外傷。她為丈夫買來毛巾和肥皂，為他擦去掉下船時沾上的泥。

在醫院裡，李亞有對家人感慨撿回了一條命，將近20米掉下來，膽子都嚇破了，萬幸發生了奇蹟。

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倖存司機：每天經過這座橋，事發當天比平時早出門

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在李女士的眼中，李亞有是一個勤奮、心地善良的人。她和丈夫經營著一家專賣番茄的70平方米小店，丈夫負責載貨，從番禺的農民手裡收番茄，她負責售賣。

凌晨3時，丈夫便會起床開始忙活，每天都會經過瀝心沙大橋去番禺收番茄。從1992年開店至今，李有亞開了32年的貨車，沒出過事故。事發當天，由於店裡缺貨，丈夫便想提早去種植戶那裡收番茄。他早出門了半小時，開到橋上正好是5點多。

李女士事後看短片，認出了在最上面、被砸得面目全非的貨車是她丈夫開的那輛。車上裝了200多個用於裝番茄的塑膠箱，這200個塑膠箱在墜下後都碾成了碎片，農用的雨布也在掉下時掛在船沿被撕爛。

事發後，同做生意的老闆發來微信問候，種番茄的農民也紛紛來看望他，病房裡堆放了許多花籃。李亞有的父親91歲，得知消息後打了十幾個電話。「把我電話都要打廢了」，李女士說，老人還擔心著讓他「別幹了！」。雖然李女士明白父親的擔憂，但她認為上有老下有小，不乾是不行的。

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瀝心沙大橋為全長780餘米的鋼筋混凝土公路橋，位於廣東廣州南沙區萬頃沙鎮，在1994年建成通車。它橫跨洪奇瀝水道，連接著萬頃沙鎮與三民島片區，是島民進出島的唯一陸路通道。

瀝心沙大橋是廣州南沙區三民島對外連通的主要通道。該島佔地面積14908畝，戶籍及外來人口約9100人。

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事故發生後，通往三民島的供水管道斷裂。22日上午，南沙區已組織10台送水車提供島內居民用水，並加快修復供水設施，同時分批次將礦泉水、米、油、水果蔬菜等物資供應上島。

此次斷裂與之前的病害是否有相關性？2月22日17時的發佈會上，南沙區政府工作人員表示，2019年，瀝心沙大橋經檢測在第13跨T梁存在病害，2020年5月，相關病害已完成維修加固並通過驗收，同年6月，橋梁檢測評定為2類橋，表示該橋技術狀況處於良好狀態，通行車輛限重提升至20噸。

瀝心沙大橋，紅圈圈起為斷裂處。（九派新聞）

廣州市交通運輸局總工程師、新聞發言人鄒小江表示，經初步檢測和組織設計、施工等業內專家會商研判，目前除19#墩靠主橋側掛梁塌落外，被撞受損的19#橋墩傾斜嚴重，存在進一步失穩風險。為避免發生次生災害，需進一步拆除19#-20#墩跨梁，消除安全隱患。

目前，交通部門正組織調集施工隊伍和所需的大型機械設備，抓緊開展現場排險。待現場險情完全排除後，將對橋梁損壞情況進行進一步的檢測評定，根據檢測結果制定橋梁加固修復方案，盡快實施恢復交通。

廣州海事局副局長尹強對記者表示，在事故調查方面，廣東海事局已成立事故調查組開展調查取證，海事部門也已會同公安部門對肇事船責任人進行控制。