高鐵吸煙被阻止　囂張漢稱｢不差錢｣：3萬5萬隨便罰，加個0都可以

內地搭乘高鐵禁止吸煙，卻不乏有人以身試法。一名男子日前在浙江杭州開往福建廈門的高鐵上吸煙，被乘務員阻止時狂言自己「不差錢」，更稱「你隨便罰，3萬5萬，再加個『0』都可以」。不少網民就建議應拘留他15天，之後再限制乘坐任何交通工具。



綜合內媒報道，周一（26日），在杭州東開往廈門的G1679次高鐵上，一名男子在車廂連接處吸煙，乘警接獲報警後前往制止，男子卻絲毫不懼，稱自己平時就是「老煙民」，因為工作不順導致心情鬱悶才在高鐵吸煙。

男子還態度囂張地說，自己沒坐過火車、也沒坐過高鐵，對高鐵不能吸煙的規定毫不知情。乘務人員表示，列車上有廣播提醒，並告知其會處罰時，男子反而更加囂張，提高音量說，「你罰我多少錢我照樣交，我不差錢，3千5千、3萬5萬，再給你加個『0』，我隨你罰，我不差這點東西。」

最終，乘警在列車到達前方站後，將涉事男子依法移交給派出所處理。據悉，男子被鐵路警方處以行政罰款的處罰。

內地高鐵全列禁煙。（新華社）

據了解，高鐵運行速度快，為預防火災隱患，列車上安裝了千多個故障傳感器和煙霧報警器，觸發報警後，列車會立即降速運行，甚至緊急停車。

依據《鐵路安全管理條例》相關規定，因吸煙導致列車降速、停車、晚點等嚴重後果的，鐵路警方將依法對行為責任人進行處罰，對個人處500元（人民幣，下同）以上2000元以內罰款，並將其納入鐵路征信系統的失信名單，180天內限制乘坐鐵路旅客列車。

網民點睇：

「拘留時間加個零。」

「可能是精神病。」

「永久禁止坐高鐵。」

「臉上掛不住嘴硬而已。」

「滿足他，給他個性化定制服務，一個0不差那就2個、3個，讓他下次想抽煙的時候自己抽自己嘴巴子。真的，不要讓他失望。」

