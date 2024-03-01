張家界天門山再傳跳崖　1人從山頂觀景台躍下　官方：正在處理

2月28日，有網民發影片稱，湖南張家界天門山景區疑有人跳崖。29日，湖南張家界市永定區委宣傳部的工作人員稱，此事已有相關部門正在處理，已成立工作專班，其他情況未給予透露。



2月28日，湖南天門山國家森林公園疑有人跳崖的影片在內地社交平台傳播。有網民稱是一名男子在山頂一躍而下，不帶一絲猶豫，剛好被對面的遊客拍到了全程。影片中，一處山體植被被白雪覆蓋，一人背著包站在接近山頂的觀景台一躍而下，隨後，影片中傳出多人驚恐的尖叫。

天門山再傳跳崖事件，1人從觀景平台一躍而下。（影片截圖）

網傳影片畫面中的觀景平台疑似天門山翼裝飛行世錦賽比賽地點。但影片中，跳崖者僅背著背囊，似乎並未穿戴翼裝或其他保護裝備。

據縱覽新聞報道，天門山景區遊客中心及管理處回應稱，並不清楚此事。張家界市永定區委宣傳部的工作人員於29日稍晚時表示，天門山景區有人跳崖事件已有相關部門正處理，官方部門都在管控，會根據具體情況進行處理。對於事件的處理進度，工作人員回應，他非專班人員，具體不太清楚。

天門山曾多次舉辦翼裝飛行比賽，比賽地點與網傳影片跳崖地點相似。（視覺中國）

2023年，張家界天門山景區曾發生2起跳崖自殺事故共5人死亡，引發社會輿論關注。

2023年4月7日，張家界永定區發布通報，稱4月4日13時30分許，4名外省人員（三男一女）在天門山跳崖，其中女子被及時制止。經公安部門查明，3名男子已跳崖身亡，女子跳崖前因服毒，經緊急送醫搶救無效死亡，4人均系自殺，排除刑事案件及其他因素。

同年7月22日早晨8時17分許，一名19歲學生在天門山景區拍照時墮崖。7月26日晚間張家界官方回應證實該學生墮崖身亡消息，並稱該學生並非拍照時意外墮崖，而是自行翻越安全護欄跳崖自殺身亡。