張家界天門山再傳憾事　19歲學生跳崖自殺身亡

《極目新聞》報道，7月22日早晨8時17分許，一名19歲學生在天門山景區拍照時墮崖。7月26日晚間張家界官方回應證實消息，並稱該學生並非拍照時意外墮崖，而是自行翻越安全護欄跳崖自殺身亡。



今年4月，張家界有四名年輕人網絡相約赴死，4人服毒後在張家界跳崖自殺身亡，加上7月22日19歲學生跳崖自殺，今年已有五個年輕人在該景區自殺。



張家界市永定區人民政府新聞辦公室通報消息，稱該學生是跳崖身亡。（張家界永定區人民政府新聞辦公室）

《極目新聞》報道指出，7月22日早晨8時17分許，一名19歲學生在天門山景區拍照時墮崖。知情人稱，22日下午2點，死者家屬接到景區工作人員的電話，得知相關消息。

7月23日，張家界當地殯儀館收到了一具在天門山墮亡的遺體。殯儀館工作人員稱，死者是名年輕的男子，至於為何墮崖並不清楚。目前，男子遺體尚未火化。

湖南省張家界大峽谷玻璃橋，號稱世界最長、最高的全透明玻璃橋。（Getty Images）

張家界市永定區人民政府新聞辦公室26日晚間指出，有報道稱「一男子在我市景區拍照時墜崖」，經公安部門查明核實，該消息不實，（死者）鄭某是翻越安全護欄跳崖自殺身亡，排除刑事案件及其他因素。 事件發生後，市、區高度重視，迅速開展調查和搜救工作，目前後續相關工作正在進行中。

由於今年4月張家界曾有4名青年相約自殺，19歲學生跳崖自殺事件也引發外界關注。4月4日，4名遊客（3男1女）在湖南張家界天門山景區服毒後跳崖，3人跳下，1人被及時阻止後緊急送醫，但因其跳崖前已經服毒，經搶救無效死亡。

據了解，4名跳崖者，年齡從22歲到33歲不等，調查顯示4人是自殺，在網路相約赴死。內媒報道，跳崖身亡的四名男女，均為農村外出務工人員，事件也引發對於外出務工青年群體的關注。