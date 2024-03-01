17年生9女1男惹議　貴州夫妻：謝絕外界捐助，會自食其力養大孩子

貴州一對夫妻17年間生下9女1男，引發「重男輕女」的質疑。不過，這對夫妻就認為這是「十全十美」，還在短影片平台上載一家12口的全家福影片，收穫逾20萬粉絲。



貴州一對夫妻17年間生下9女1男，引發「重男輕女」的質疑。（影片截圖）

據「華商報」報道，今年43歲的陳先生家住貴州省畢節市大方縣核桃鄉農村，他以「十個孩子他爸」的網名在短影片平台，上載逾百條全家福影片，四年累計收穫23.8萬個粉絲，獲讚233.5萬次。

其在帳號簽名檔寫下，「生活很辛苦，有你們很幸福，你們是我奮鬥的動力」，而影片內容大多數以全家人聚在一起做飯、吃飯、娛樂等生活日常，流量最高的影片有超過40萬次瀏覽。

陳先生說，當年在浙江寧波打工與小5歲的妻子相遇，沒想到妻子與自己老家竟是同一個村，二人於2004年結婚，同年大女兒出生，後來他們陸續生了8個女兒，其中有一對是雙胞胎。

陳先生表示，夫妻二人絕不是重男輕女，「第10個不管是男是女，生下後都堅決不會再生了，後來生下第10個是個男孩，今年才3歲多，成了『十全十美』。」

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陳先生透露，這些年來，妻子一直在老家照顧這10個孩子，自己則賺錢養家，如今大女兒正在讀高三，今年6月份即將參加高考，二女兒在讀高一，三女兒在讀初三，四女兒在讀小學六年級，其餘的除了「陳十」外均在讀小學，一個都沒有輟學。

陳先生發布的影片顯示，10個孩子穿戴乾淨整潔，有幾個甚至統一着裝，他們家住的是兩層樓房，白色的外牆顯示是新建的，臥室內的衣物擺放整齊。「這房子是政府給我們修建的，共有7個房間。這些年來當地政府很照顧我們一家，有時會給我們送來一些日常生活用品進行慰問，讓我們很感動。」

陳先生介紹，平時一大家子人聚在一起其樂融融，也很溫馨，哪怕生活再苦再累，也要把這10個小孩拉扯長大，但就謝絕謝絕接受社會各界的捐助，想要自食其力，透過直播帶貨賺錢養家。