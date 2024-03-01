能娶4個老婆！兒子可繼承封號　中國人非洲罕見做兩國酋長

來自寧夏的33歲男子李滿虎，曾是一名國企員工，但卻在非洲做了多年酋長。他稱，酋長為自己的工作提供了很多便利，但「這個頭銜只是一份榮譽，還是要靠自己的能力」。值得注意的是，非洲的酋長能娶4個老婆，兒子亦能繼承封號。



李滿虎2018年在非洲做酋長。（九派新聞）

據《九派新聞》報道，李滿虎2018年時，是中地海外集團尼日利亞公司負責行政外聯等事務的職員，當時的公司正在承建尼日利亞與喀麥隆的跨境大橋項目。因項目為當地社會帶來的福利，李滿虎在尼日利亞土王兒子的推薦下認識了土王。

值得一提的是，1947年，尼日利亞從英國統治下獨立後，建立了一套聯邦整體，但傳統的權力體系並未消亡，土王就是這套權力系統的頂點，酋長相當於土王的地方代表。

尼日利亞土王通過與李滿虎的接觸後，選擇李滿虎成為當地的酋長。李滿虎說，「當地能當酋長的人寥寥無幾，要麽有錢，要麽有權，要麽對當地有貢獻。我後來也想過他們為什麽讓我當酋長，可能因為我做事和善，對當地人和他們的風俗習慣都很尊重。有的人只講究工作，對當地人說話不太客氣，工作完就沒有其他的了。」

尼日利亞土王稱，之所以選擇李滿虎成為酋長，一是表示當地對中國公司的認可，二是期待他能夠代表自己處理公司與當地人的一些事務。土王還給予李滿虎封號：「幸運酋長一世」。李滿虎說，成為酋長後，當地工人改口叫自己「Chief」，見面還要行禮。

李滿虎說，酋長的權力很多，「有這層身份在，不管是政府部門還是普通人，都會很尊重我，利於我們工作開展。」自己亦在成為尼日利亞酋長之後，又稱為喀麥隆酋長，他不僅是喀麥隆首位華人酋長，亦是尼日利亞和喀麥隆雙酋長，「這樣一來，在兩邊開展工作都會順利得多。」

尼日利亞土王還向李滿虎介紹，酋長可以娶4個老婆，酋長是世襲制，兒子還能繼承他的封號成為「幸運酋長二世」。

2020年，由於新冠疫情肆虐，李滿虎選擇回國開展海外業務。他回顧過往的經歷時表示，「酋長這個頭銜就是一份榮譽，不能看得太重要，還是要靠自己的能力。無論是熟悉或不熟悉的人，我都不願意告訴他們我是酋長，不想過分表現。」李滿虎介紹，目前自己主要的工作是拓展海外市場，打算在喀麥隆做砂石場。