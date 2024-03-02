宗慶后逝世後　娃哈哈舊總部獲考慮納歷史建築認定工作

娃哈哈集團創始人、董事長宗慶后2月25日因病逝世，享年79歲。事後，全國青聯委員蔣兆悅向浙江省政府提交了一份建議，內容是將清泰街160號建築列為杭州市歷史建築並進行重點保護，該建築正是娃哈哈公司舊總部。3月1日，杭州市園文局答覆，娃哈哈公司清泰街舊總部會被考慮納入市第十批歷史建築保護名錄認定工作中。



據蔣兆悅介紹，2月29日，他向浙江省委副書記、杭州市委書記劉捷致信，建議將娃哈哈舊總部小樓列為市歷史建築作重點保護。3月1日上午，他接到杭州市園文局的回覆，指該建築作為建於1980年代的娃哈哈公司總部，本體保存良好，對了解上世紀杭州民營經濟發展的大背景下，娃哈哈集團的發展過程有積極意義，將結合第四次全國文物普查工作，一併做好該處建築的真實性、完整性調查以及價值認定、論證等。

從事文物鑒定工作的蔣兆悅表示，從1987年掛牌「杭州市上城區校辦企業經銷部」，到去年底娃哈哈總部搬遷，宗慶后幾乎每天在該座樓上班，娃哈哈起步、壯大於此。他稱雖然從建築意義上說，這座水泥樓沒有特色，但蘊含著精神價值。

據介紹，《浙江省歷史文化名城名鎮名村保護條例》明確，在當地產業發展史上具有一定代表性的作坊、商鋪、廠房和倉庫，未公布為文保單位或文保點的建築物、構築物，可確定為歷史建築。

娃哈哈創始人宗慶后因病醫治無效，2月25日上午10時30分逝世，享年79歲。宗慶后曾三次坐上《福布斯》中國內地首富交椅；2023年，宗慶后以1000億元人民幣財富位列《2023胡潤全球富豪榜》第121位。