宗慶后逝世享年79歲　老員工：娃哈哈常莫名發錢，6億年終獎是真

娃哈哈集團創始人、董事長宗慶后周日（25日）因病逝世，享年79歲。其追思儀式周三（28日）在浙江杭州哇哈哈集團下沙基地舉行，不少民眾及員工前往送宗慶后最後一程。據內媒《九派新聞》報道，曾在娃哈哈集團工作過18年的老員工表示，宗慶后一直很樸素，「對自己不怎麽花錢，但年終獎發出6個億確實是真的，大家不要不信。」



劉先生（化名）是娃哈哈集團的老員工，他說，自己是在2000年通過校招進入娃哈哈工作，由於曾負責省級市場，在各種會議時有很多次見到宗慶后。「宗老闆凡事親力親為，對市場的嗅覺敏銳，值得我們敬佩。在79歲的年齡突然離世。我感到非常難過，想在公開的追思會最後送一程」

劉先生憶述，第一次見到宗慶后時其已是中國飲料行業的「老大」，極有風範，「我為什麽能在娃哈哈這個工廠幹18年，和宗老闆的人格魅力與企業精神都有很大關係。」

在劉先生看來，宗慶后一直很樸素，對自己不怎麽花錢，公認的平易近人，會和大家一起吃員工餐，有時沒吃飽也會趕去工作、開會。年終獎發出6個億確實是真的，他強調，「大家不要不信，娃哈哈只是很低調。」

另有於1996年12月在娃哈哈集團下沙基地入職、曾擔任品牌營銷崗十余年、親身參與過王力宏代言人項目的前員工孫先生（化名）稱，由於從事創意類工作，產品上市前會連夜趕方案，但幾乎每次深夜加班，都能看到宗慶后的辦公室也是亮的。

孫先生說，宗慶后十分敬業，「每天就是上班下班，完全不懂娛樂休閒。」他認為宗慶后沒有好好地休息、為娃哈哈犧牲了太多個人的時間。

孫先生感慨，「當時，公司隔幾天就發幾次錢，員工簽了字，但常常連發的什麽錢都不知道。經常發的還有娃哈哈飲料與娃哈哈八寶粥。我在的時候，娃哈哈也沒有裁過員。」

杭州娃哈哈電子商務有限公司發生工商變更，宗慶后卸任法定代表人、執行董事、經理，由其女兒宗馥莉接任。（微博）

此外，上周五（23日），杭州娃哈哈電子商務有限公司發生工商變更，宗慶后卸任法定代表人、執行董事、經理，由其女兒宗馥莉接任。宗馥莉在追思儀式上含淚回憶父親生前往事，「他說我這個人也沒什麽大的愛好，每天就是工作，根本沒機會出去花錢。但是我身後有2萬多員工，有無數個家庭，我要維護他們的利益。」

宗馥莉曾在接受內媒訪問時表示，實體製造業是非常辛苦的行業，但是一步一個腳印帶來的踏實感也是其他行業不可比擬的。「我一直覺得，好好地做，穩穩地做，長期地做，就會有回報。」