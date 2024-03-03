11個月女嬰手指慘遭寵物兔咬斷　家長一疏忽釀｢斷指遺失｣無法接回

看起來溫順可愛的兔子卻也存在危險，近日，安徽一名11個月大的女嬰，手指就慘遭兔子咬斷，儘管即時送醫惟仍未能接回手指。



看起來溫順可愛的兔子，卻也存在危險。（示意圖片/資料圖片）

綜合內媒報道，周二（2月27日），安徽阜陽一名11個月大的女嬰妮妮（化名），右手手指慘遭家中養的兔子咬破，家人仔細檢查後發現其血流不止，且手指末端關節被兔子咬掉一部分。

家人見狀即時報警並呼叫救護車，在警車的協助下，原本需要40分鐘的車程，最後只用了18分鐘，就將妮妮送抵醫院。到達醫院後，妮妮立即接受了狂犬和破傷風疫苗接種，並被緊急安排住院治療。

但遺憾的是，由於家人太過慌亂，未能及時找回被兔子咬下的斷指，因此無法進行手指再植手術。

由於家人太過慌亂，未能及時找回被兔子咬下的斷指。（大皖新聞）

醫生提醒，在遇到類似突發情況時，家長應首先保護好斷指，並盡快將孩子送往醫院。在途中，可用醫用紗布包裹斷指，並確保孩子及時接種狂犬和破傷風疫苗。

據了解，兔子的牙齒很鋒利，作為一種嚙齒動物，兔子門牙的上下兩排牙齒排列很緊密，幾乎是在一個平面，而且牙尖鋒利。吃草的時候，上下兩排牙齒切割摩擦，猶如兩把鋒利的菜刀在切草。這種牙齒結構使得兔子能夠輕松咬斷細小的物體，如孩子的手指。

除了兔子，還有許多嚙齒寵物——如龍貓、倉鼠、小袋鼠和荷蘭豬（又稱豚鼠）等，通常都擁有與兔子相似的牙齒結構。