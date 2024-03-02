爸爸是零食巨頭老闆！男生被瞞20年　受訪坦言：有錢確實讓我快樂

內地零食巨頭「麻辣王子」的創始人張玉東隱瞞兒子，自己是億萬富翁的事實。兒子一直以為自家欠錢，大學畢業後一直找不到工作，父親才坦言，「如果實在找不到，就回家裏的公司上班吧。」兒子張子龍受訪坦言，有錢確實讓他感到快樂。



繼承上億身家！被騙家中欠債20年 他畢業才知爸爸這龍頭企業老闆

去年底，內地網紅「小翔哥」的一則影片揭露麻辣王子創始人張玉東的兒子張子龍20年來一直被隱瞞家產狀況。

張玉東的兒子張子龍是一名00後，他稱，大學畢業前，父親一直說家裏欠錢，而且自己一直被送到外地上學，住在平江縣城的一個小屋子裏。大學畢業後，他的目標薪資是6000元（人民幣，下同），但一直找不到合適的工作，無奈之下，父親才告訴他真相。

在得知自己真實家庭狀況後，近日受訪時張子龍表示，有錢確實讓他感到快樂。他計劃在未來將自己家的公司推向上市。

一隻手錶的故事，可見張玉東怎樣教導兒子理財觀念！（按圖了解）

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目前，張子龍正在家族企業的車間基層崗位上工作，逐步瞭解和掌握家族企業的各個運營環節。

網友紛紛表示：

．「我想跪在我爸媽面前，讓他們承認也騙了我，我其實也是富二代」

．「這種事我小時候天天夢到，沒想到竟然真的發生了」

．「投胎真是個技術活」

．「這個故事跟王思聰太像了！」



張玉東，麻辣王子的創始人，該企業成立於2000年，2023年1至11月該公司銷售額突破10億元，稅收超1億元。前11月，麻辣王子銷售收入年增率增長45%，稅收年增率增長280%。

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